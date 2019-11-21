2019-11-21T12:33:58+03:00
Общество

Победивший рак мальчик из Челябинской области вернет подарок «секретному миллионеру»

Минувшим летом герой популярного телепроекта вручил парню деньги на современный протез
Лидия ПЕСКОВА
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Денис Рохмистров с медалью Всемирных игр победителей. Фото: из личного архива семьиДенис Рохмистров с медалью Всемирных игр победителей. Фото: из личного архива семьи
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17-летний Денис Рохмистров из поселка Октябрьский под Челябинском потерял ногу, когда лечился от рака костей. Чтобы остановить онкологию, врачам пришлось ампутировать часть конечности. Но Денис и его мама остались неисправимыми оптимистами.

Летом наш паренек без ноги финишировал первым в забеге по спортивной ходьбе и получил золотую медаль на Всемирных играх победителей в Москве. И все же мальчик мечтал о хорошем протезе и об учебе на программиста. Одну мечту решил исполнить «секретный миллионер».

Инвестор и бизнес-тренер Владимир Маринович приезжал в Челябинск для съемок телепроекта «Секретный миллионер». Под видом блогера он снимал ролики о челябинцах, а в конце поездки презентовал крупную сумму людям, которые нуждаются в помощи. Денису Владимир подарил 1,2 млн рублей на протез. Но на днях стало известно, что Фонд Социального Страхования Челябинской области выделит парню протез бесплатно.

Денис и мама решили вернуть подарок «секретному миллионеру», чтобы тот помог кому-то еще. В ответ Владимир пообещал, что все же примет участие в судьбе Дениса и в будущем оплатит его учебу на программиста.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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