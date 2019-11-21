Победивший рак мальчик из Челябинской области вернет подарок «секретному миллионеру»

СЕГОДНЯ 09:39 2019-11-21T12:33:58+03:00

Изменить размер текста: A A

17-летний Денис Рохмистров из поселка Октябрьский под Челябинском потерял ногу, когда лечился от рака костей. Чтобы остановить онкологию, врачам пришлось ампутировать часть конечности. Но Денис и его мама остались неисправимыми оптимистами.

Летом наш паренек без ноги финишировал первым в забеге по спортивной ходьбе и получил золотую медаль на Всемирных играх победителей в Москве. И все же мальчик мечтал о хорошем протезе и об учебе на программиста. Одну мечту решил исполнить «секретный миллионер».

Инвестор и бизнес-тренер Владимир Маринович приезжал в Челябинск для съемок телепроекта «Секретный миллионер». Под видом блогера он снимал ролики о челябинцах, а в конце поездки презентовал крупную сумму людям, которые нуждаются в помощи. Денису Владимир подарил 1,2 млн рублей на протез. Но на днях стало известно, что Фонд Социального Страхования Челябинской области выделит парню протез бесплатно.

Денис и мама решили вернуть подарок «секретному миллионеру», чтобы тот помог кому-то еще. В ответ Владимир пообещал, что все же примет участие в судьбе Дениса и в будущем оплатит его учебу на программиста.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Знаете, кому еще нужна помощь?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU