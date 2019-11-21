КВНщики из Челябинска сняли фильм с Иваном Охлобыстиным и Александрой Бортич
Выходцы из челябинской команды КВН «ЛУНа» Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков написали сценарий для нового фильма «Холоп», который выйдет в широкий прокат 26 декабря. Антон также выступил в роли креативного продюсера. Участие в съемках фильма приняли известные актеры Иван Охлобыстин и Александра Бортич.
По сценарию, молодой мажор Гриша настолько заигрался в красивую жизнь, что ему грозит тюрьма. Отчаявшийся отец-олигарх решил отправить его в прошлое. Вместе с давним другом-психологом он создает деревню XIX века. Гриша попадает в подстроенное ДТП и просыпается в прошлом, где он — крепостной.
— На самом деле, над ним проводится изощренный психологический эксперимент. Его окружают актеры, чья цель — изменить его жизнь и личность, — говорится в описании фильма. — За каждым его движением пристально следит команда психолога с помощью множества камер. Грише предстоит заново научиться общаться с людьми, ценить простые удовольствия, работать, а также обрести истинную любовь.
Как рассказал Антон Морозенко на своей странице в соцсети, на создание комедии «без пошлостей, да со смыслом» их подтолкнуло низкое качество отечественных комедий.
— Сидели как-то Антон Морозенко, Дмитрий Пермяков и Дарья Грацевич, сетовали по поводу качества российских комедий. Услыхал это один из создателей этих комедий, да как выдаст им: «Ругать-то оно это каждый может, а вы, вот, подите-ка сами, да и напишите! И посмотрим на вас, как вы управитесь без эрекции у героя внезапной, громкого пука на людях или без того, чтобы злодея главного перед титрами в фекалию уронить…». Призадумались Антон-Дима-Даша… Призадумались, да и написали такую, — рассказал Морозенко.
Конкуренцию «Холопу» в кинопрокате составит еще одна раскрученная российская комедия «Полицейский с Рублевки. Новогодний беспредел 2», которая выйдет 12 декабря.
КВНщики из Челябинска сняли фильм с Иваном Охлобыстиным и Александрой Бортич.
— Конкуренция — это прекрасно. Ее не бояться надо, а всячески приветствовать. Только в этом случае можно ожидать качества от картин. А вообще это любых товаров касается. Рынок, мать его, — написал на своей странице Антон Морозенко.
Антон Морозенко и Дмитрий Пермяков начинали с команды КВН «ЛУНа». Выступали продюсерами сериалов «Интерны» и «Год культуры». Также Дмитрий был сценаристом «Универа», «Папиных дочек», «6 кадров».
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