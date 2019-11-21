Арестован вахтер челябинской наркологии, который убил пациента
21 ноября в суд привезли сотрудника Челябинской областной наркологической больницы. Он работал здесь вахтером и мог убить человека. 35-летнего сотрудника обвиняют в умышленном причинении тяжких травм, которые привели к смерти. На время следствия его отправили в изолятор.
— Погибшему пациенту было 37 лет. Вахтер нанес ему несколько ударов в грудь и живот — челябинец скончался на месте происшествия. Учитывая, что работник медучреждения обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от органов следствия, а также оказать давление на свидетелей, следователь ходатайствовал перед судом об аресте обвиняемого, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
В СИЗО сотрудник больницы будет минимум до 20 января. За это время СК должен либо завершить расследование, либо вновь состоится суд по мере пресечения обвиняемому. Отметим, что по информации КП-Челябинск, погибший пациент был частым пациентом наркологии — употреблял запрещенные вещества. Перед дракой с вахтером он мог спровоцировать охранника.
ИСТОЧНИК KP.RU