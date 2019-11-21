2019-11-21T15:30:41+03:00
Происшествия

Арестован вахтер челябинской наркологии, который убил пациента

Его отправили в изолятор на два месяца
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске вахтер больницы убил человека.В Челябинске вахтер больницы убил человека.Фото: Олег УКЛАДОВ
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21 ноября в суд привезли сотрудника Челябинской областной наркологической больницы. Он работал здесь вахтером и мог убить человека. 35-летнего сотрудника обвиняют в умышленном причинении тяжких травм, которые привели к смерти. На время следствия его отправили в изолятор.

— Погибшему пациенту было 37 лет. Вахтер нанес ему несколько ударов в грудь и живот — челябинец скончался на месте происшествия. Учитывая, что работник медучреждения обвиняется в совершении особо тяжкого преступления, может скрыться от органов следствия, а также оказать давление на свидетелей, следователь ходатайствовал перед судом об аресте обвиняемого, — сообщили в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.

В СИЗО сотрудник больницы будет минимум до 20 января. За это время СК должен либо завершить расследование, либо вновь состоится суд по мере пресечения обвиняемому. Отметим, что по информации КП-Челябинск, погибший пациент был частым пациентом наркологии — употреблял запрещенные вещества. Перед дракой с вахтером он мог спровоцировать охранника.

ИСТОЧНИК KP.RU

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