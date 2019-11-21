Минздрав Челябинской области не подтвердил информацию об отмене новой дорогой медкомиссии на водительские права
Приказ Минздрава по поводу медкомиссии на водительские права наделало много шума. Услышав про новые правила, автомобилисты выстроились в километровые очереди к кабинетам наркологов. Ведь с 22 августа справка от этого врача должна была подорожать в разы. В Челябинске — с 250 рублей до 5 тысяч! И вот накануне дня «Х» в интернете появилась новая информация — решение отложили.
— С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, — написал в своем Телеграм-канале замглавы Минздрава Олег Салагай.
Также в сообщении указано, что данный приказ уже подписан. Специалисты проведут дополнительный анализ методов освидетельствования водителей. Они должны быть эффективными и при этом иметь адекватную стоимость.
Скрин записи в тлеграм-канале замминистра здравоохранения РФ.
Мы попросили подтвердить информацию специалистов регионального Минздрава. Но оказалось, что они сами не знают, стоит ли ей верить.
— Дело в том, что официальной информации не было. Есть только та, что выложена в Телеграм-канал, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — Но, так как мы не получали никакой официальной бумаги, комментировать не можем. А вдруг окажется, что это был взлом аккаунта в соцсети. Все может быть. Как только станет достоверно известно, мы обязательно сообщим. Сами в ожидании.
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ИСТОЧНИК KP.RU