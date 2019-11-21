Минздрав Челябинской области не подтвердил информацию об отмене новой дорогой медкомиссии на водительские права

СЕГОДНЯ 15:53 2019-11-21T16:05:54+03:00

Приехали! Завтра должен вступить в силу приказ, а официальной информации до сих пор нет. Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

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Приказ Минздрава по поводу медкомиссии на водительские права наделало много шума. Услышав про новые правила, автомобилисты выстроились в километровые очереди к кабинетам наркологов. Ведь с 22 августа справка от этого врача должна была подорожать в разы. В Челябинске — с 250 рублей до 5 тысяч! И вот накануне дня «Х» в интернете появилась новая информация — решение отложили.

— С учетом обеспокоенности граждан министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой принято решение отложить вступление в силу приказа о новом порядке медосмотра для водителей, — написал в своем Телеграм-канале замглавы Минздрава Олег Салагай.

Также в сообщении указано, что данный приказ уже подписан. Специалисты проведут дополнительный анализ методов освидетельствования водителей. Они должны быть эффективными и при этом иметь адекватную стоимость.

Скрин записи в тлеграм-канале замминистра здравоохранения РФ.

Мы попросили подтвердить информацию специалистов регионального Минздрава. Но оказалось, что они сами не знают, стоит ли ей верить.

— Дело в том, что официальной информации не было. Есть только та, что выложена в Телеграм-канал, — рассказала корреспонденту КП-Челябинск пресс-секретарь Минздрава Челябинской области Марина Сергеева. — Но, так как мы не получали никакой официальной бумаги, комментировать не можем. А вдруг окажется, что это был взлом аккаунта в соцсети. Все может быть. Как только станет достоверно известно, мы обязательно сообщим. Сами в ожидании.

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ИСТОЧНИК KP.RU