В Челябинске отложили подорожание медкомиссии на водительские права

СЕГОДНЯ 15:00 2019-11-21T15:03:15+03:00

В Челябинске пока не будет дорожать медкомиссия для получения водительских прав. Фото: СОЦСЕТИ

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С 22 ноября в Челябинске и по всей стране должны были ввести обязательный анализ на наркотики и алкоголь для водителей, которые получают, меняют или восстанавливают права. Из-за этого по всей области у кабинетов наркологов выстроились гигантские очереди. Ведь раньше было достаточно получить лишь справку, а сейчас потребовали выложить кругленькую сумму. В федеральном минздраве накануне нововведение сообщили, что приняли решение временно отложить обязательный анализ на наркотики.

Если бы поправки к закону вступили в силу, то в Челябинске за прохождение анализов в наркологии стали бы требовать в обязательном порядке 4 900 руб. Никаких льгот не предусмотрено.

Если в обычный день областная наркологическая клиника в Челябинске принимала около 200 пациентов, то за день до нововведения наплыв посетителей вырос в семь раз.

Все подробности и ответы на часто задаваемые вопросы о медкомиссии на водительские права в Челябинске можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU