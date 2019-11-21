2019-11-21T15:03:15+03:00
Общество

В Челябинске отложили подорожание медкомиссии на водительские права

Люди зря стояли гигантские очереди в мороз
Андрей АБРАМОВ
Поделиться:
В Челябинске пока не будет дорожать медкомиссия для получения водительских прав.В Челябинске пока не будет дорожать медкомиссия для получения водительских прав.Фото: СОЦСЕТИ
Изменить размер текста:

С 22 ноября в Челябинске и по всей стране должны были ввести обязательный анализ на наркотики и алкоголь для водителей, которые получают, меняют или восстанавливают права. Из-за этого по всей области у кабинетов наркологов выстроились гигантские очереди. Ведь раньше было достаточно получить лишь справку, а сейчас потребовали выложить кругленькую сумму. В федеральном минздраве накануне нововведение сообщили, что приняли решение временно отложить обязательный анализ на наркотики.

Если бы поправки к закону вступили в силу, то в Челябинске за прохождение анализов в наркологии стали бы требовать в обязательном порядке 4 900 руб. Никаких льгот не предусмотрено.

Если в обычный день областная наркологическая клиника в Челябинске принимала около 200 пациентов, то за день до нововведения наплыв посетителей вырос в семь раз.

Все подробности и ответы на часто задаваемые вопросы о медкомиссии на водительские права в Челябинске можно найти здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Челябинск лидирует по количеству хакеров на душу населения в мире
Минздрав Челябинской области не подтвердил информацию об отмене новой дорогой медкомиссии на водительские права
Арестован вахтер челябинской наркологии, который убил пациента
Убивший пациента вахтер наркологии в Челябинске не работал в охране
Стали известны новые обстоятельства смерти пациента в наркологической клинике в Челябинске
ВТБ Лизинг увеличил скидку на автомобили Renault
В Челябинске вахтер больницы до смерти избил пациента
Музыкант Дубовский разбил колени на новой остановке в Челябинске
ВТБ выдал свердловским семьям 1 млрд рублей по программе «Ипотека с господдержкой»
В сердце Сербии открылась выставка фотопейзажей Южного Урала
Житель Челябинской области сходил на шоппинг с найденной на улице банковской картой