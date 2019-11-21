2019-11-21T18:15:14+03:00
Общество

Закрасившие граффити рекламщики проиграли морально

Жильцы дома, где нарисовали картину, отказались от подкупа
Лидия ПЕСКОВА
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Граффити обязательно восстановят. Фото: сообщество "Граффити и художественная роспись | Челябинск".Граффити обязательно восстановят. Фото: сообщество "Граффити и художественная роспись | Челябинск".
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Уже вторую неделю взоры челябинцев прикованы к фасаду дома по улице Труда, 161. Художники нарисовали здесь граффити — девушку с караваем, которая символизирует гостеприимство. Однако это не понравилось рекламному агентству, которое размещало на доме рекламу. В итоге в прошлые выходные кто-то закрасил всю стену серой краской.

Художникам удалось отмыть серый слой. Граффити обязательно восстановят. Правда, на этой нужны дополнительные средства — сбор денег уже открыт.

Но рекламщики не сдаются. Они придумали хитрый ход: предложили жильцам оплачивать взносы за капитальный ремонт, если те запретят рисовать на их стенке. Вечером в четверг, 21 ноября, должно было состояться собрание. Но на него пришли всего пять жильцов дома. Директор же рекламной фирмы вообще не явился.

— Встреча жителей дома и представителей рекламной фирмы «Метро» провалилась. Руководитель компании Владислав Тришкин не явился. Самих жителей пришло только пять человек. Они были единодушно за граффити. Был еще мутный управдом, который явно гнул в пользу рекламной фирмы и бегал от журналистов, — рассказывают очевидцы.

Пока собрание перенесли на субботу.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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