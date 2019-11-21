2019-11-21T08:10:02+03:00
Общество

Рисунок на скандальном фасаде в Челябинске восстановят за счет горожан

Рассказываем, как помочь и сколько нужно средств
Антонина СНЕГУРЕНКОИрина Фадюшина
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Серую краску удалось отмыть. Фото: graffitirussia.comСерую краску удалось отмыть. Фото: graffitirussia.com
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Масштабное изображение девушки с караваем на фасаде дома по улице Труда, 161, которое закрасили серой краской, восстановят на народные деньги. Художники открыли сбор пожертвований.

— Планируем собрать около 150 тыс. руб. Средства пойдут на расходные материалы и автовышку, — рассказал журналисту КП-Челябинск руководитель ассоциации «Граффити России» Дмитрий Кольцо. — Будут отчеты по всем тратам.

Отправить деньги можно здесь.

Как рассказали граффитисты, в этом году они расписывали фасады за свой счет. Следующим летом они планируют продолжить работу и украсить дома по всему региону, но уже на собранные средства от неравнодушных людей. Также художники ищут подходящие дома и принимают эскизы. Прислать свои идеи можно через группу «Граффити и художественная роспись | Челябинск» в соцсети.

Отметим, что в прошлом году команда челябинского урбаниста превратила в арт-объекты десятки трансформаторных будок на собранные средства.

Кто уничтожил граффити в Челябинске. Подкаст от радио «Комсомольская правда» 18.11.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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