Рисунок на скандальном фасаде в Челябинске восстановят за счет горожан
Масштабное изображение девушки с караваем на фасаде дома по улице Труда, 161, которое закрасили серой краской, восстановят на народные деньги. Художники открыли сбор пожертвований.
— Планируем собрать около 150 тыс. руб. Средства пойдут на расходные материалы и автовышку, — рассказал журналисту КП-Челябинск руководитель ассоциации «Граффити России» Дмитрий Кольцо. — Будут отчеты по всем тратам.
Отправить деньги можно здесь.
Как рассказали граффитисты, в этом году они расписывали фасады за свой счет. Следующим летом они планируют продолжить работу и украсить дома по всему региону, но уже на собранные средства от неравнодушных людей. Также художники ищут подходящие дома и принимают эскизы. Прислать свои идеи можно через группу «Граффити и художественная роспись | Челябинск» в соцсети.
Отметим, что в прошлом году команда челябинского урбаниста превратила в арт-объекты десятки трансформаторных будок на собранные средства.
Кто уничтожил граффити в Челябинске. Подкаст от радио «Комсомольская правда» 18.11.2019
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