2019-11-22T06:16:06+03:00
Общество

В Челябинской области 15 заводов подписали экологические соглашения

Губернатор Алексей Текслер настаивает: их выполнение должно быть максимально открытым
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Вслед за крупными предприятиями региона соглашения по охране экологии заключат абсолютно все производства. Фото: gubernator74.ruВслед за крупными предприятиями региона соглашения по охране экологии заключат абсолютно все производства. Фото: gubernator74.ru
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Вслед за пятнадцатью самыми крупными производствами Челябинска и Магнитогорска все предприятия региона обязательно заключат четырехсторонние экологические соглашения по сбережению экологии. Работа обязательная для загрязнителей в рамках федерального проекта «Чистый воздух» национального проекта «Экология».

— Стоит четкая задача — снизить совокупные выбросы в Челябинске и Магнитогорске, которые поименованы в майском указе Президента России, не менее чем на 20%. Готовы комплексные планы по снижению экологической нагрузки. Сокращение выбросов в атмосферу на заявленные параметры обеспечено. Для меня принципиально важно, чтобы объемы снижения выбросов, указанные в соглашении, были достигнуты своевременно и в полном объеме. Эту же практику необходимо распространить на другие наши муниципалитеты, где ситуация тоже требует улучшения, — подчеркнул Алексей Текслер.

Четырехсторонние соглашения подписаны министерством природных ресурсов и экологии РФ, федеральной службой по надзору в сфере природопользования, правительством региона и предприятиями. Предстоит подписать документ с еще одним крупным предприятием, шестнадцатым в списке. Из тогда десять из них — в Челябинске и 6 — в Магнитогорске.

— Я настаиваю на том, чтобы мы знали, что происходит на тех промплощадках, с которыми достигнуты договоренности. Мы должны видеть наглядно, какая работа проводится для достижения показателей, и знать, когда фактически наступит снижение выбросов вредных веществ, когда каждый житель нашей области сможет это поучаствовать. Необходим контроль на каждом этапе, — поставил задачу министерству экологии глава региона Алексей Текслер.

Появится график реализации мероприятий по внедрению наилучших доступных технологий, контроль за его соблюдением и достижением конкретных показателей по снижению выбросов. Это — задача министерства экологии Челябинской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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