2019-11-22T07:42:10+03:00
Общество

Над Челябинском будут летать еще больше военных истребителей

Летчикам предстоит изучать новейшую авиационную технику
Андрей АБРАМОВ
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В Челябинске появилась вторая эскадрилья Су-34.В Челябинске появилась вторая эскадрилья Су-34.Фото: Андрей АБРАМОВ
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Эскадрилья Су-34 авиаполка, который базируется в поселке Шагол под Челябинском, приступила к учебным полетам. Это уже второе тактическое формирование новейших самолетов поколения 4++. Всего в регионе 24 таких самолета.

— Экипажи второй эскадрильи челябинского авиаполка приступили к учебным полетам. Летчикам предстоит изучать новейшую авиационную технику, отрабатывать взлет, посадку, ведение воздушной разведки, а также взаимодействие с группой руководства полетами, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.

Истребители Су-34 предназначены для поражения наземных и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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