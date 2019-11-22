Над Челябинском будут летать еще больше военных истребителей
Эскадрилья Су-34 авиаполка, который базируется в поселке Шагол под Челябинском, приступила к учебным полетам. Это уже второе тактическое формирование новейших самолетов поколения 4++. Всего в регионе 24 таких самолета.
— Экипажи второй эскадрильи челябинского авиаполка приступили к учебным полетам. Летчикам предстоит изучать новейшую авиационную технику, отрабатывать взлет, посадку, ведение воздушной разведки, а также взаимодействие с группой руководства полетами, — рассказали в пресс-службе Центрального военного округа.
Истребители Су-34 предназначены для поражения наземных и воздушных объектов противника днем и ночью при любых метеорологических условиях. Дальность полета — до 4 000 км, максимальная скорость — до 1 900 км/ч.
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ИСТОЧНИК KP.RU