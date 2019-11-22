Евгений Кузнецов прислал видеообращение к ХК «Трактор»
Воспитанник челябинского хоккейного клуба, который ныне живет и играет в Америке, Евгений Кузнецов прислал видеообращение к родному «Трактору». Нападающий «Вашингтон Кэпиталз» решил поддержать команду после того, как она оказалась внизу турнирной таблицы КХЛ.
— Всем привет! Хотел бы поддержать команду «Трактор» и болельщиков в сложной сложившейся ситуации. Ребят, только все вместе вы сможете выбраться. Болельщики должны болеть ,а хоккеисты — играть. Поэтому поддержите их и они ответят вам благодарностью. Только «Трактор», только победа! — закончил свой спич кричалкой Евгений Кузнецов.
Напомним, последние месяцы челябинскую команду преследует череда неудач в КХЛ. Руководство объясняет это неудачным спортивным календарем. Недавно часть спортивных фанатов демонстративно покинула трибуны. С открытым письмом в поддержку клуба выступили ветераны.
Евгений Кузнецов поддержал родной клуб.
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ИСТОЧНИК KP.RU