Лисы атакуют микрорайон в Челябинске
Кто не помнит с детства русскую сказку про лисичку и зайчика. О том, как хитрое животное поселилось в теплой заячьей избе, сменив свой холодный дом и выгнав на мороз хозяина. Лисы всегда сопровождали жилье человека.
Все чаще жители Челябинска замечают лисиц в городской черте. Ксюша Гилязова сняла рыжего, перебегающего через дорогу от леса в Парковом. Животное направлялось в сторону жилого комплекса.
Алена Салменкова прокомментировала видео:
- Лисы в лесу, чудеса какие, я думала, они только в зоопарках.
Ирина пожалела хвостатую:
- Зря публикуете. Люди разные..... Пусть бы жила зверюшка.
Анна сообщила: - Часто встречаем на ул. Благих на помойках, ночью. Я с неделю назад видела его. На первых домах.
Николай: - Пару раз зайца видел в лесу между Краснопольским и Захаренко.
Наталья подтвердила: - Пару недель назад утром перед моей машиной перебегала, дорогу с одной до другой стороны Краснопольского, возле первых домов.
Михаил: - На Бейвеля вчера видел.
Анюта Чиняева: - Каждую зиму одно и то же.
Алёна Дикова: - Дак не первый год бегает, и не боится.
На днях диких лис засняли жители Озерска. Фото поделились в социальных сетях. Животное не проявляло агрессии, но некоторых его поведение все же испугало.
Жители Озерска записали на видео лису в детском саду..Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret
Недавно рыжую видели в детском парке имени Терешковой в Челябинске.
"Комсомолка" писала, что в Магнитогорске Челябинской области лиса пробралась в детский сад. На кадрах видно, что лиса сидит на дорожке у здания детского сада в окружении беседок и качелей и не реагирует на людей.
Лисичку сфотографировали в Магнитогорском детском саду и выложили в соцсети. Фото: Черное&Белое Магнитогорск
Почему хищник не боится показываться людям на глаза? Чаще всего, это признак того, что животное страдает бешенством.
По данным Россельхознадзора, что с начала ноября на территории Челябинской области зарегистрированы два случая бешенства животных: в Снежинске погибла кошка, в Кунашакском районе — лиса. В начале месяца в деревне Шумаки Коркинского района был обнаружен труп бешеной лисы.
Жители Паркового заметили лису, перебегающую дорогу в микрорайоне.
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ИСТОЧНИК KP.RU