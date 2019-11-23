Лисы атакуют микрорайон в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:19 2019-11-23T13:42:13+03:00

Жители Челябинска все чаще замечают в жилых микрорайонах лисиц. Фото: Андрей ЦЫГАНОВ

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Кто не помнит с детства русскую сказку про лисичку и зайчика. О том, как хитрое животное поселилось в теплой заячьей избе, сменив свой холодный дом и выгнав на мороз хозяина. Лисы всегда сопровождали жилье человека.

Все чаще жители Челябинска замечают лисиц в городской черте. Ксюша Гилязова сняла рыжего, перебегающего через дорогу от леса в Парковом. Животное направлялось в сторону жилого комплекса.

Алена Салменкова прокомментировала видео:

- Лисы в лесу, чудеса какие, я думала, они только в зоопарках.

Ирина пожалела хвостатую:

- Зря публикуете. Люди разные..... Пусть бы жила зверюшка.

Анна сообщила: - Часто встречаем на ул. Благих на помойках, ночью. Я с неделю назад видела его. На первых домах.

Николай: - Пару раз зайца видел в лесу между Краснопольским и Захаренко.

Наталья подтвердила: - Пару недель назад утром перед моей машиной перебегала, дорогу с одной до другой стороны Краснопольского, возле первых домов.

Михаил: - На Бейвеля вчера видел.

Анюта Чиняева: - Каждую зиму одно и то же.

Алёна Дикова: - Дак не первый год бегает, и не боится.

На днях диких лис засняли жители Озерска. Фото поделились в социальных сетях. Животное не проявляло агрессии, но некоторых его поведение все же испугало.

Жители Озерска записали на видео лису в детском саду..Будь в курсе событий: vk.com/ozersksecret

Недавно рыжую видели в детском парке имени Терешковой в Челябинске.

"Комсомолка" писала, что в Магнитогорске Челябинской области лиса пробралась в детский сад. На кадрах видно, что лиса сидит на дорожке у здания детского сада в окружении беседок и качелей и не реагирует на людей.

Лисичку сфотографировали в Магнитогорском детском саду и выложили в соцсети. Фото: Черное&Белое Магнитогорск

Почему хищник не боится показываться людям на глаза? Чаще всего, это признак того, что животное страдает бешенством.

По данным Россельхознадзора, что с начала ноября на территории Челябинской области зарегистрированы два случая бешенства животных: в Снежинске погибла кошка, в Кунашакском районе — лиса. В начале месяца в деревне Шумаки Коркинского района был обнаружен труп бешеной лисы.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="720" height="1280" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/745571" frameborder="0"></iframe> Жители Паркового заметили лису, перебегающую дорогу в микрорайоне.

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ИСТОЧНИК KP.RU