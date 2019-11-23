Многострадальный цирк отремонтируют в Челябинске за 530 млн рублей
В Туле нашлась компания, которая сделает ремонт в легендарном челябинском цирке. Вы спросите, чем цирк знаменит? Тем, что в нем с момента строительства не было ремонта.
В замене нуждается система отопления, электро- и водоснабжение. Обновится зрительный зал и фойе. Подрядчик установит новое звуковое и световое оборудование. В цирке появится современная система вентиляции и кондиционирования.
Ребятишки и жители Челябинска ждут, когда же обновится обшарпанный фасад здания и кровли, и будет благоустроена территорию вокруг здания. Морально и физически устаревшая и портящая вид города гостиница возле цирка будет снесена. На ее месте построят новую и соединят комплекс теплым переходом.
На торгах была объявлена начальная цена закупки 571,6 млн рублей. Две фирмы заявились на конкурс — ООО «Энергофонд» (Тюмень) и ООО «РКСервис» (Тульская область). Победителем признана тульская компания, которая сделает ремонт здания за 530 млн руб.
Напомним, в конце мая текущего года стало известно, что челябинский цирк закрывают на полтора года на реконструкцию. Работы должны были начаться в сентябре и завершиться к концу 2020 года. На конкурс, объявленный еще летом, долгое время никто не подавал заявку.
Напомним, в 2014 году известный дрессировщик Эдгард Запашный приезжал в Челябинск и ратовал за возрождение челябинского цирка.
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ИСТОЧНИК KP.RU