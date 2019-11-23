«Первый, кого так провожаем»: как сироту из Челябинска выгнали из «Дома-2»

23 Нояб. 22:51 2019-11-23T22:55:55+03:00

Витжай пошел на проект, потому, что в Москве было негде жить Фото: Андрей АБРАМОВ

Последний выпуск с его участием показали по телевизору

Изменить размер текста: A A

В эфире телеканала ТНТ показали выпуск шоу «Дом-2», в котором сирота из Челябинска Витжай Бутучел уходит с проекта. На голосовании против него выступил 21 участник. Молодой человек не смог построить любовь. Девушка, к которой у него возникла симпатия, сказала ему «нет».

Ведущие отметили, что он веселый интересный парень, который пришел на проект с чистой душой.

— Ты — первый, кого мы так провожаем, — отметили ведущие и подарили ему огромный букет, а также конверт. Еще один вручили участники со словами, что это подарок детскому дому.

Однако сам Виджай признается, что настоящая причина ухода — необходимость проходить лечение, о чем он умолчал на кастинге. Напомним, челябинец ожидает пересадку почки.

— После того, как меня выбрали на Лобном месте, и я понял, что остаюсь, я подошел поговорить к одному из участников, затем — к продюсеру ТНТ и обрисовал ситуацию. У них не было другого выбора, и я остался. Я ходил на диализ в ночную смену, после съемок, — вспоминает он.

А между тем, вскрылись резонансные подробности из жизни молодого человека. Витжай Бутучел воспитывался скандально известной школе-интернате №9. Из-за условий жизни, болезни, а также цыганских корней он стал агрессивным и хитрым. Об этом рассказал один из выпускников школы-интерната №9.

О том, сколько заплатили Витжаю за участие в проекте и какую сумму ему передали в конвертах — читайте в нашем материале.

РАНЕЕ НА ТЕМУ

Сирота из Челябинска скрыл болезнь от продюсеров «Дома-2» и зашел в гримерку к Бузовой

Витжай Бутучел рассказал о своей жизни и участии в съемках телешоу (далее)

«Проверьте внимательно его медкарту»: об участнике «Дома-2» из Челябинска рассказал его знакомый

Они вместе выросли в интернате для умственно отсталых [Первая реакция]

ИСТОЧНИК KP.RU