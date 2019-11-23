2019-11-23T22:55:55+03:00
Общество

«Первый, кого так провожаем»: как сироту из Челябинска выгнали из «Дома-2»

Последний выпуск с его участием показали по телевизору
Анна Брам
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Витжай пошел на проект, потому, что в Москве было негде житьВитжай пошел на проект, потому, что в Москве было негде житьФото: Андрей АБРАМОВ
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В эфире телеканала ТНТ показали выпуск шоу «Дом-2», в котором сирота из Челябинска Витжай Бутучел уходит с проекта. На голосовании против него выступил 21 участник. Молодой человек не смог построить любовь. Девушка, к которой у него возникла симпатия, сказала ему «нет».

Ведущие отметили, что он веселый интересный парень, который пришел на проект с чистой душой.

— Ты — первый, кого мы так провожаем, — отметили ведущие и подарили ему огромный букет, а также конверт. Еще один вручили участники со словами, что это подарок детскому дому.

Однако сам Виджай признается, что настоящая причина ухода — необходимость проходить лечение, о чем он умолчал на кастинге. Напомним, челябинец ожидает пересадку почки.

— После того, как меня выбрали на Лобном месте, и я понял, что остаюсь, я подошел поговорить к одному из участников, затем — к продюсеру ТНТ и обрисовал ситуацию. У них не было другого выбора, и я остался. Я ходил на диализ в ночную смену, после съемок, — вспоминает он.

А между тем, вскрылись резонансные подробности из жизни молодого человека. Витжай Бутучел воспитывался скандально известной школе-интернате №9. Из-за условий жизни, болезни, а также цыганских корней он стал агрессивным и хитрым. Об этом рассказал один из выпускников школы-интерната №9.

О том, сколько заплатили Витжаю за участие в проекте и какую сумму ему передали в конвертах — читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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