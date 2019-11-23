«Проверьте внимательно его медкарту»: об участнике «Дома-2» из Челябинска рассказал его знакомый

Челябинец Витжай Бутучел в ожидании жизненно важной операции стал героем «Дома-2». На скандальном проекте он старался оставить после себя хорошее мнение. Однако ребята, знающие его с малых лет, убеждены, что он совсем другой.

Мы пообщались с молодым человеком, который учился с ним в школе-интернате №9 (ранее заведение скандально прославилось в истории с другим его воспитанником, который рассказал об издевательствах). Наш собеседник предоставил доказательства, что он действительно учился там, но попросил не называть его имя.

— Витжай — цыган. У них особое отношение к этому миру. Хитрость является их врожденной чертой. Витжай — хороший актер, даже в самодеятельности участвовал. В детстве он бывал агрессивным. Может быть, из-за заболевания. А, может, из-за условий содержания. У нас из-за этого многие стали озлобленными. За любое неповиновение мы получали либо укол, либо отправлялись на профилактическое лечение. Об этом много писали в прессе. Однажды мы вместе с Витжаем попали в психушку. Витжай начал жаловаться на почки, и его быстренько выписали — никто не хотел брать на себя ответственность. Он постоянно прикрывался болезнью.

Во время фотосессии в редакции «Комсомольской правды» Витжай демонстрирует iPhoneФото: Андрей АБРАМОВ

По словам нашего собеседника, Витжай, хоть и получил корочки маляра и швеи, но на занятия почти не ходил. С его группой инвалидности вполне можно найти работу, но он искать не спешит.

— Он говорит, что потратил деньги, подаренные участниками и ведущими «Дома-2» на благотворительность. А где доказательство, что он отдал деньги в детский дом? Сейчас там все строго оформляется, и подарки от первого встречного не принимают. Слышал, что выпускники нашего интерната отдавали ему свои деньги. Под каким предлогом, я не знаю. Возможно, они сами сейчас захотят рассказать об этом. Нас же совсем не учили, как пользоваться средствами. Поэтому многие детдомовцы становятся жертвами мошенников. А государство не смотрит на это.

Витжай создает впечатление доброго человека Фото: Андрей АБРАМОВФото: Андрей АБРАМОВ

Что касается операции, тут наш собеседник считает, что «у него ни одна почка не приживется». Виной тому образ жизни.

— Он курит, алкоголем не брезгует, хоть и не запивается. Он всегда вел свободный образ жизни. Не заботился о себе. Вот и не прижилась, наверное, почка после пересадки. Надо проверять информацию о его состоянии. Возможно, есть и другие заболевания. Потенциальным благотворителям надо внимательно изучать все его медицинские и отчетные документы.

Витжай Бутучел комментировать слова анонима отказался, ссылаясь на то, что недоброжелатели все равно все переврут. Отметим лишь, что во время интервью на радио «Комсомольская правда» он упоминал, что выучился на швею и маляра, но не может работать из-за диализа и высокого давления «под 250». Также Витжай рассказывал, что в последнее время объявились хейтеры, которые требуют с него деньги.

Челябинец на шоу «Дом-2». Подкаст от радио «Комсомольская правда» 00:00 00:00

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