Парень из Челябинской области, которого звали Пельмень, теперь стал Билетом

СЕГОДНЯ 18:53 2019-11-25T19:00:35+03:00

Пельмень стал Билетом. Фото со страницы героя материала в соцсети.

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Этот житель Троицка уже не раз удивлял всю Россию. Имена он меняет как перчатки. Причем, выбирает самые невероятные.

Напомним, ранее парень прославился тем, что сменил имя на Пельмень Кондольский. Ради хайпа и 200 кг полуфабрикатов. Он жил с этим именем полгода. Но в конце лета снова стал Романом.

— Я не хочу идти в армию с этим именем, потому что это будет трэш. Наверное, меня на кухню пошлют, — сказал тогда парень.

Видимо, между армией и странным именем он все же выбрал второе.

— Я сменил имя на Билет Призыва нет, — сообщил 25 ноября на своей странице в ВК Пельмень-Роман.

Это сложно понять сразу. Поэтому объясняем: Билет — это имя, а Призыва нет — фамилия парня. Причем, все официально — он продемонстрировал паспорт.

— Армия оказалась ближе, чем мне казалось. Поэтому я решил взять имя-оберег от нее, — объясняет молодой человек. — Хайп-машина запущена, дамы и господа.

Парень заключил договор с известной юридической компанией, которая продвигает услугу легального освобождения призывников от армии. Поэтому он и взял такое имя.

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ИСТОЧНИК KP.RU