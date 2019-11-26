«Пусть лечится!»: жители Челябинска вступились за семью, которую попросили вернуть миллион, собранный на лечение дочери

СЕГОДНЯ 10:55 2019-11-26T10:58:37+03:00

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У челябинской пары, которая за сутки собрала миллион на лечение, родилась дочь. Девочку назвали Верой, вчера ей исполнился месяц. Несмотря на прогнозы врачей, у ребенка нет серьезных отклонений. Сразу после рождения крохе сделали две операции в клинике Санкт-Петербурга. Но путь к выздоровлению только начался: впереди долгая реабилитация.

Напомним, деньги на операцию для Веры собирали всем миром, но в итоге ее сделали по квоте. Родители планируют на собранную сумму продолжать лечение дочки. Но готовы вернуть пожертвования тем, кто считает, что это нечестно.

На сайте КП-Челябинск вышел материал об этой истории. Читатели оставили под ним немало откликов. Кто-то считает, что семье следует вернуть миллион:

— Операции прошли бесплатно, а реабилитация — это уже совсем из другой оперы. Считаю, надо «попинать» родителей на действия в правильном направлении — дарителям надо начать отписываться поименно и передать деньги другому ребенку на операцию.

— Разбрасываться деньгами они не имеют права, собирали на операцию, а не на разбрасывание. И если им денежки не пригодились, они в полном объеме их должны передать другой нуждающейся семье с ребенком, а не выделять по тысяче девушке, которая осталась одна. Это уже бред какой-то... А на реабилитацию ребенка в раз миллион не нужен...

Но есть и те, кто поддержал родителей.

— Увы, реабилитация в нашей стране порой может стоить еще дороже, чем операция... Правильно, что не отдают пока. Вот когда окончательно поставят ребенка на ноги, потом и будут разбрасываться деньгами. А если постоянно ездить в Москву и в другие города, одной зарплаты папы не хватит. Опять собирать будем? Пусть лечится!

— Собирали на ребенка. Если они на это и пойдут — хоть на плаванье с массажем, значит, туда им и дорога.

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