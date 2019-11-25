«Поступите по совести»: после рождения дочки люди попросили челябинцев вернуть миллион, собранный на ее лечение

Сегодня, 25 ноября, маленькой Вере исполнился месяц. Глядя на нее, сложно поверить, что медики прогнозировали страшное — кроха могла родиться инвалидом. В первые часы жизни девочке сделали сложную операцию в клинике Санкт-Петербурга. А через полторы недели — еще одну. Сейчас у маленького человечка двигаются пальчики на ногах, и серьезных отклонений нет. Однако путь к выздоровлению только начался: впереди долгая реабилитация...

У крохи есть все шансы на долгую и здоровую жизнь. Фото героев публикации

ЧУДО ПРОИЗОШЛО

Историю Алексея и Алены Романенко иначе как чудом не назовешь. На плановом УЗИ их еще не родившейся дочке поставили спинномозговую грыжу и разделение спинного мозга. Врачи предупредили: девочка здоровой не будет и дееспособной тоже вряд ли — лучше сделать аборт. Но супруги наотрез отказались и начали бороться за здоровье первенца.

Через друзей узнали, что в Германии делают уникальные операции, которые могут все исправить. Ребенку убирают грыжу прямо в утробе матери. Правда, стоят такие операции больше миллиона.

Таких денег у Романенко не было, попросили помощи в соцсетях. Всего за сутки неравнодушные люди из разных городов страны и мира собрали супругам нужную сумму.

Романенко сразу стали готовиться к поездке. С германской клиникой уже была договоренность, медики ждали их. Но произошло непредвиденное — въезд в Германию супругам запретили. Причем в визе отказали дважды. После чего некоторые пользователи обвинили пару в мошенничестве и попросили отчитаться о потраченных средствах.

Надежду дала отечественная клиника — медцентр им. В. А. Алмазова в Санкт-Петербурге. Здесь предложили прооперировать малыша сразу после рождения. Причем Романенко удалось получить квоту на операцию.

— И вот 25 октября настал долгожданный момент — родилась наша Вера! В первые часы жизни ей была проведена операция на спинке по удалению грыжи. А через полторы недели — еще одна, шунтирование. Увидеть дочку нам удалось только на следующий день: она была в реанимации, находилась на искусственном дыхании и питании. Смотря на нее, у нас разрывалось сердце — что ей пришлось пережить! Но параллельно с этим переполняла радость, что она появилась на свет, — говорят супруги.

Вера - первый ребенок в молодой семье. Фото героев публикации

Счастливые родители. Фото героев публикации

ЛЮДИ ПРОСЯТ ВЕРНУТЬ ПОЖЕРТВОВАННЫЕ ДЕНЬГИ

По словам врачей, динамика положительная, прогнозы у Веры хорошие. Но это не повод расслабляться, работа предстоит большая. Вылечить болезнь полностью нельзя, но шанс на долгую, здоровую и полноценную жизнь есть и большой.

Десятки людей поддерживали семью и вместе с ними верили в лучшее. Фото героев публикации

На прошлой неделе Романенко вернулись в Челябинск. И не откладывая, взялись за лечение.

— Сейчас нам назначили войта-терапию, договариваемся со специалистом, который занимается такой практикой. Мы так поняли, он единственный в нашем городе. Эта терапия будет платной. Плюс мы должны встать на учет к нейрохирургу и неврологу. Еще вступили в чаты, где сидят родители детей с таким же диагнозом, берем оттуда какую-то информацию, консультируемся. Эти люди уже опытные, они уже знают, куда нужно идти. Челябинские мамы говорят, что нужных специалистов в Челябинске почти нет. Приходится ездить в Москву, в Тюмень. Все, что мы сможем выжать из нашего города, выжмем максимально, — делится планами Алексей.

Самое страшное уже позади. Фото героев публикации

Какие-то процедуры будут бесплатными, а какие-то будут стоить денег. Алексей и Алена планируют лечить дочку на собранные средства. Но если кто-то из благотворителей против (изначально сумма собиралась на операцию), ребята готовы вернуть пожертвование. В комментариях к посту про рождение ребенка люди уже просят об этом.

— Это все, конечно, хорошо. Но это не честно. Вы сами же обещали пустить эти деньги на благотворительность. Миллионы детей нуждаются в них прямо сейчас, от этого зависит их жизнь. У вашего ребенка все хорошо, ему помогли. Так в чем проблема? Реабилитация стоит не конских денег. Дети, у кого проблемы со «Спиной Бифидой» в разы серьезнее вашей, реабилитируются сами. Мы тоже сына за свой счет реабилитируем. Проявите уважение и благодарность за такой благополучный исход. Реабилитация в вашем случае — это просто массаж и плавание. Тоже самое делают здоровым детям для укрепления мышц и иммунитета. Как мама точно такого же ребенка, призываю вас поступить по совести и помочь детям, жизнь которых зависит от этих денег, — написала Юлия.

Такой комментарий написала одна из пользователей в комментариях.

Но, по словам супругов, с просьбой вернуть деньги напрямую пока никто не обращался.

Все, что останется от реабилитации, пара по-прежнему хочет передать семье с такой же проблемой.

— Мы уже отправляли тысячу девушке с больным ребенком. Там были страшные сопутствующие диагнозы, плюс девушку бросил муж. Мы недавно видели женщину, которая родилась с таким же диагнозом. Она живет обычной жизнью, вышла замуж, у нее родилась дочка. У малышки такая же болезнь. И мама сейчас собирает деньги на реабилитацию. У нас есть желание помочь этой семье. Думаем, удастся отправить какую-то часть средств.

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