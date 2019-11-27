СК проверяет обстоятельства смерти рабочего, упавшего в шахту лифта в Челябинской области
Следователи начали проверку после смерти рабочего в Миассе. По предварительным данным, сотрудник одного из промышленных предприятий упал в шахту технологического лифта. От полученных травм он скончался. Трагедия произошла утром 25 ноября.
— Сейчас устанавливаются все обстоятельства произошедшего, в том числе выполнение на предприятии требований обеспечения техники безопасности. Проводится судебно-медицинское исследование по установлению причины смерти. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — рассказали в пресс-службе СУ СК России по Челябинской области.
Погибшему монтажнику было 37 лет.
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ИСТОЧНИК KP.RU