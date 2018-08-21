«Стонал от адской боли»: в Челябинске кабина лифта рухнула вместе с человеком
В челябинской девятиэтажке на Проспекте Победы, 322 сейчас идет капремонт и во всех подъездах меняют лифты. С утра до вечера здесь трудятся рабочие уже месяц. Все идет по плану.
Но 20 августа, во время ремонта одного из лифтов произошло ЧП — кабина упала вместе с ремонтником. Травмы были серьезными, человек погиб.
Корреспонденты «Комсомолки» побывали на месте и узнали подробности случившегося.
ЧП случилось в доме на Проспекте Победы, 322.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
КАК ЭТО ПРОИЗОШЛО?
Трагедия случилась в третьем подъезде в три часа дня. Лифт еще не был запущен, шел монтаж нового подъемника. Тросы, на которых держалась кабина, внезапно оборвались, и громадина понеслась вниз. В этот момент внутри был 43-летний лифтер. Такова официальная версия ЧП.
Но очевидцы утверждают, что работник находился не в кабине, а в шахте, и принял удар на себя.
Трагедия произошла здесь.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Это случилось у меня на глазах, я как раз вышла из своей квартиры на первом этаже. На площадке работал сварщик, а в шахте у стены стояли два лифтера. Вдруг резко страшный грохот, и упала кабина. Такая махина рухнула, представляете?! С какого этажа не знаю. Один из работников закричал: «Скорую!».
Пострадавший был в себе, стонал, говорил «Мне плохо». У него не было сил кричать, он стонал от адской боли. Очень быстро приехали три машины «скорой помощи», реанимация и спасатели.
В подъезде началась суета. Мужчину достали из шахты и вытащили из подъезда не на носилках, а на каком-то большом куске ткани. Рабочий был еще жив.— рассказала жительница Татьяна.
Тросы оборвались и кабина рухнула вниз.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
— Пострадавшего доставили в реанимацию со множественными травмами. Но они оказались несовместимыми с жизнью, и, несмотря на старания врачей, мужчина скончался, — рассказали в ОКБ № 3.
С какого этажа летела кабина пока неизвестно.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
КТО ВИНОВАТ?
Сейчас злополучный лифт закрыт. А в других подъездах продолжается монтаж подъемников. Мы попытались разговорить работников, но они отказываются от комментариев.
— Да мы не видели ничего. Работали в другом подъезде. Когда выбежали, его уже выносили, — говорят они.
Замена лифов в доме продолжается.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
Пока основной версией происшествия считают нарушение техники безопасности.
— По предварительным данным, мужчина нарушил правила во время проведения ремонтных работ, — прокомментировали ситуацию в Управлении по обеспечению безопасности жизнедеятельности населения Челябинска.
В кабине остались следы крови...Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
ИДУТ ПРОВЕРКИ
В происшествии разбирается следственный комитет.
— По данному факту проводится доследственная проверка. Следователи устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение, — прокомментировали в Следственном отделе по Курчатовскому району Челябинска.
В происшествии разбираются следователи.Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ
В организации, где работал лифтер, от комментариев отзываются.
— В произошедшем разбирается специальная комиссия. Что произошло на самом деле, точно неизвестно. Только после завершения работы специалистов будут официальные комментарии, — объяснили в ООО ТД «Щербинские лифты — Челябинск».
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