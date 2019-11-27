Сергей Панасенко повторно проиграл суд против мамы укушенного волком школьника

СЕГОДНЯ 14:29 2019-11-27T14:30:56+03:00

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Во вторник, 26 ноября, Челябинский областной суд поддержал решение Тракторазаводского районного суда Челябинска и обязал Сергея Панасенко выплатить 15 тысяч рублей укушенному школьнику.

Напомним, в марте этого года парнишка с мамой гулял в парке Гагарина. Там же своих одомашненных диких питомцев выставлял на показ Сергей Панасенко. Один из питомцев — помесь собаки с волком — набросился на мальчишку и укусил его за бедро. Ребенку пришлось лечиться.

Мама школьника подала в суд и выиграла дело. Панасенко обжаловал решение суда. Однако суд вышестоящей инстанции решил, что все-таки права мама.

Сергей Панасенко известен своим склочным и несдержанным характером. Жители города несколько лет требовали убрать его убогий зверинец из парка Гагарина: было жалко смотреть на мучения зверья. После каждой критической публикации о зверинце в социальных сетях или в прессе сам Панасенко и его группа поддержки устраивали балаган в комментариях. Причем, мужчина не стеснялся ни мата, ни угроз, ни оскорблений. Решение суда наказать Панасенко материально, пожалуй, первая серьезная попытка поставить его на место.

Сейчас Панасенко отказывается платить и обещает подать в суд на женщину. Хозяин волкособа намерен обвинить ее в клевете.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="406" height="720" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/701634" frameborder="0"></iframe> Следы на теле школьника от нападения волка в челябинском парке.

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ИСТОЧНИК KP.RU