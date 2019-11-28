2019-11-28T08:56:38+03:00
Общество

Жена хоккеиста «Трактора» спасла бездомного щенка от смерти в службе отлова

Пес стал четвертым питомцем в семье Бородкиных
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Щенка супруги назвали Лакки. Фото героев публикацииЩенка супруги назвали Лакки. Фото героев публикации
Изменить размер текста:

Защитник челябинского «Трактора» Артем Бородкин и его супруга Ольга взяли щенка из центра отлова, где животные обречены на гибель. В семье уже три собаки, но оставить маленького пса в беде супруги не смогли.

Щенок был серьезно болен. Ветеринары сказали, у него парвовирусный энтерит: 80% заболевших собак умирают.

— В приюте мы ужаснулись от увиденного. Животные находились в тесных клетках, на холоде. Какими глазами смотрели на нас собаки — каждая заглядывала в душу. Мы для них были последним шансом. Щенков здесь еще забирают, а взрослые собаки обречены. Смотреть на это все очень тяжело. У нас летом умерла собака от рака. Мне вдвойне было сложно находиться там, — говорит Ольга.

Бородкины увезли щенка в клинику. Неделю он лежал в стационаре. Супруги каждый день навещали его. К счастью, малыш выкарабкался. Его назвали Лакки и сейчас он живет в доме хоккеиста.

У питомца началась новая, счастливая жизнь. Фото героев публикации

У питомца началась новая, счастливая жизнь. Фото героев публикации

Подробности этой истории можно почитать в нашем материале.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Вину за гибель 59-летнего владельца "Руслады" в Челябинской области признал водитель
Администрация Челябинска ищет новых подрядчиков для содержания дорог
Губернатор Алексей Текслер пообещал новые международные рейсы из челябинского аэропорта
При участии ВТБ открыта скоростная платная трасса М-11 «Москва – Санкт-Петербург»
Вместо условного срока — реальный: суд ужесточил наказание для парня, делавшего закладки в Челябинске
Жительница Магнитогорска закурила в туалете самолета «Сочи — Челябинск»
Жители Магнитогорска купили чернослив, выращенный из муки и маргарина
Социологи рассказали, как часто жители Челябинска проверяют счетчики воды и света
«За маму и за папу убивают»: в Магнитогорске подростки избили сверстницу за отказ извиняться на коленях
Социальное партнерство — один из инструментов повышения реальных доходов населения в Челябинской области
Закрасивших граффити с девушкой в центре Челябинска все же назовут поименно
Хайп прошел, авто осталось: олимпийская чемпионка Фаткулина не смогла продать подарок президента
Причину смерти матери и дочери с разницей в две недели пытаются установить в Челябинской области