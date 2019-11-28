Жена хоккеиста «Трактора» спасла бездомного щенка от смерти в службе отлова

СЕГОДНЯ 08:56 2019-11-28T08:56:38+03:00

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Защитник челябинского «Трактора» Артем Бородкин и его супруга Ольга взяли щенка из центра отлова, где животные обречены на гибель. В семье уже три собаки, но оставить маленького пса в беде супруги не смогли.

Щенок был серьезно болен. Ветеринары сказали, у него парвовирусный энтерит: 80% заболевших собак умирают.

— В приюте мы ужаснулись от увиденного. Животные находились в тесных клетках, на холоде. Какими глазами смотрели на нас собаки — каждая заглядывала в душу. Мы для них были последним шансом. Щенков здесь еще забирают, а взрослые собаки обречены. Смотреть на это все очень тяжело. У нас летом умерла собака от рака. Мне вдвойне было сложно находиться там, — говорит Ольга.

Бородкины увезли щенка в клинику. Неделю он лежал в стационаре. Супруги каждый день навещали его. К счастью, малыш выкарабкался. Его назвали Лакки и сейчас он живет в доме хоккеиста.

У питомца началась новая, счастливая жизнь. Фото героев публикации

Подробности этой истории можно почитать в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU