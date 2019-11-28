Губернатор Алексей Текслер пообещал новые международные рейсы из челябинского аэропорта

СЕГОДНЯ 10:51 2019-11-28T10:51:06+03:00

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Полетели! 27 ноября первых пассажиров принял и проводил новый терминал Челябинского аэропорта. Терминал предназначен для внутренних авиамаршрутов. Международные рейсы переведены в здание, где раньше были внутренние вылеты.

Губернатор Алексей Текслер в Инстаграм разместил ролик, презентующий новый терминал и анонсировал новые рейсы из Челябинска:

«Новый челябинский аэропорт принял своих первых гостей. Это знаковое событие для Южного Урала! Воздушные ворота региона теперь выглядят современно. Пассажирам здесь будет комфортно. Со следующего года появятся новые рейсы в другие регионы страны. Работаем и над международными рейсами».

По мнению главы региона, развитие аэропорта — мощный шаг в поддержке инфраструктуры миллионного города, развитии на Южном Урале туристического потенциала. «Да и просто качества жизни южноуральцев. Это мощный импульс, которого мы все заждались», — уверен Алексей Текслер.

Кстати, продолжается строительство нового аэродрома, который станет одним из самых современных в стране. Воздушные суда всех классов он сможет принимать в любую погоду.

Срок окончания всех работ — 2020 год.

Прежнее здание видно из окон нового терминала.Фото: Андрей АБРАМОВ

ИСТОЧНИК KP.RU