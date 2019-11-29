Девочку из Кургана с самым большим родимым пятном осмотрят питерские доктора

СЕГОДНЯ 09:37 2019-11-29T09:45:56+03:00

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Почти полгода Мария Хвостанцева из Кургана скрывала от посторонних новорожденную дочь. Девочка родилась с большим родимым пятном на спинке. Мать боялась показывать его людям и долго искала клинику, где ребенку помогут очистить кожу.

Увы, в России такое лечение проводят только за деньги. Ценник клиники в Краснодаре, где сейчас оперируют девочку из Америки с «маской Бэтмена», оказался слишком высоким. Родители подыскали подходящую клинику в Санкт-Петербурге. Обследование ребенка назначили на 4 декабря. Но у Хвостанцевых не было денег на поездку в Питер, ведь семья живет на небольшую зарплату отца-полицейского. Тогда Мария выложила в соцсети фотографии дочки и попросила помощи земляков.

КП-Челябинск была первым изданием, написавшим о девочке с самым большим родимым пятном в России. Наши читатели начали отправлять семье деньги. После огласки истории в СМИ Хвостанцевых пригласили в Москву на консультацию в местные клиники. Но за лечение крохи в столице так никто не взялся.

— Лечение, как мы и планировали, будет проходить в Санкт-Петербурге. Врачи сказали, что случай тяжелый, но они постараются. Сейчас решается, каким методом дочку будут лечить. Пока мы больше ничего не знаем, — рассказала КП-Челябинск Мария.- Всем огромное спасибо за помощь! Мы собрали деньги на обследование, на проживание и на перелеты, а в нашей ситуации их будет много.

По словам Марии, лечение может занять 5-7 лет. Поездки в Питер придется оплачивать самостоятельно, часть препаратов тоже будут платными.

Помочь семье можно, отправив деньги на карту Сбербанка 2202200843850205, которая привязана к телефону 8-905-85-28-192. Получатель: Мария Анатольевна Хвостанцева.

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ИСТОЧНИК KP.RU