Прокуратура проверила кинотеатр в Челябинске, где пожар залили газировкой

СЕГОДНЯ 13:39 2019-11-29T13:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

Этой осенью в Металлургическом районе Челябинска открыли после реконструкции киноцентр «Импульс». Вскоре после этого там случился пожар — замкнул автомат для приготовления поп-корна. Все случилось, когда в фойе перед залом сеанса ожидали множество человек. Очевидцы делились в соцсетях, что возгорание залили газировкой из автомата.

После инцидента в кинотеатр пришли ревизоры. Прокуратура и МЧС обнаружили серьезные недочеты в обустройстве противопожарной безопасности.

— На директор учреждения завели административное дело по статье за нарушение пожарной безопасности, — цитирует сайт «Челябинск Сегодня» старшего помощника прокуратуры Челябинской области Наталью Мамаеву.

По статье руководителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Пожар в кинотеатре Челябинска.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU