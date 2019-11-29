Прокуратура проверила кинотеатр в Челябинске, где пожар залили газировкой
Этой осенью в Металлургическом районе Челябинска открыли после реконструкции киноцентр «Импульс». Вскоре после этого там случился пожар — замкнул автомат для приготовления поп-корна. Все случилось, когда в фойе перед залом сеанса ожидали множество человек. Очевидцы делились в соцсетях, что возгорание залили газировкой из автомата.
После инцидента в кинотеатр пришли ревизоры. Прокуратура и МЧС обнаружили серьезные недочеты в обустройстве противопожарной безопасности.
— На директор учреждения завели административное дело по статье за нарушение пожарной безопасности, — цитирует сайт «Челябинск Сегодня» старшего помощника прокуратуры Челябинской области Наталью Мамаеву.
По статье руководителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.
Пожар в кинотеатре Челябинска.
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