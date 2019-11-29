2019-11-29T13:39:09+03:00
Происшествия

Прокуратура проверила кинотеатр в Челябинске, где пожар залили газировкой

Директору грозит солидный штраф
Андрей АБРАМОВ
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Директора нового кинотеатра оштрафуют.Директора нового кинотеатра оштрафуют.Фото: кадр с видео
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Этой осенью в Металлургическом районе Челябинска открыли после реконструкции киноцентр «Импульс». Вскоре после этого там случился пожар — замкнул автомат для приготовления поп-корна. Все случилось, когда в фойе перед залом сеанса ожидали множество человек. Очевидцы делились в соцсетях, что возгорание залили газировкой из автомата.

После инцидента в кинотеатр пришли ревизоры. Прокуратура и МЧС обнаружили серьезные недочеты в обустройстве противопожарной безопасности.

— На директор учреждения завели административное дело по статье за нарушение пожарной безопасности, — цитирует сайт «Челябинск Сегодня» старшего помощника прокуратуры Челябинской области Наталью Мамаеву.

По статье руководителю грозит штраф до 15 тысяч рублей.

Пожар в кинотеатре Челябинска.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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