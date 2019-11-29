«Покойники любят тишину»: возле кладбища в Челябинске начали установку шумозащитных экранов

СЕГОДНЯ 15:21 2019-11-29T15:30:05+03:00

Горожане недоумевают, зачем в этом месте ставить заборы [фото]

Изменить размер текста: A A

В Челябинске начали установку шумозащитных экранов вдоль улицы Мастеровой, которая идет вдоль Успенского кладбища. Фотографиями поделился депутат Роман Никитин.

— Шумоизоляционный экран для кладбища — это гениально. Покойники любят тишину, больше никак не объяснить, — рассказал автор фото. — Движение там оживленное, но кроме кладбища и гаражей ничего нет. Освоили бюджетные деньги.

На момент написания материала получить комментарий от пресс-службы мэрии не удалось.

Напомним, около пяти километров шумозащитных экранов намерены установить в Челябинске к 2020 году. В списке — Бродокалмакский тракт, Новоградский проспект, улицы Братьев Кашириных, Дарвина, Комарова, Бажова, а также дорога между Мелькомбинатом и Университетской Набережной. На днях челябинский урбанист Лев Владов предложил альтернативу экранам.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция: (351) 7000-967 добавочный 10-10

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351) 7000-967 добавочный 11-00

ИСТОЧНИК KP.RU