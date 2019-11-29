«Покойники любят тишину»: возле кладбища в Челябинске начали установку шумозащитных экранов
В Челябинске начали установку шумозащитных экранов вдоль улицы Мастеровой, которая идет вдоль Успенского кладбища. Фотографиями поделился депутат Роман Никитин.
— Шумоизоляционный экран для кладбища — это гениально. Покойники любят тишину, больше никак не объяснить, — рассказал автор фото. — Движение там оживленное, но кроме кладбища и гаражей ничего нет. Освоили бюджетные деньги.
На момент написания материала получить комментарий от пресс-службы мэрии не удалось.
Напомним, около пяти километров шумозащитных экранов намерены установить в Челябинске к 2020 году. В списке — Бродокалмакский тракт, Новоградский проспект, улицы Братьев Кашириных, Дарвина, Комарова, Бажова, а также дорога между Мелькомбинатом и Университетской Набережной. На днях челябинский урбанист Лев Владов предложил альтернативу экранам.
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ИСТОЧНИК KP.RU