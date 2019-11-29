Экс-главу Миасса Геннадия Васькова, купившего втридорога детсад, отправили в колонию

СЕГОДНЯ 17:02 2019-11-29T17:02:10+03:00

Рассказываем, сколько лет дали бывшему чиновнику и его соучастникам

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В Миассе суд приговорил экс-главу города Геннадия Васькова к 3,5 годам колонии строгого режима и штрафу 1 млн рублей за превышение полномочий и покушение на получение взятки при строительстве детсада. Также он не сможет занимать руководящие должности в течение шести 6 лет.

— Трое соучастников осуждены ранее — 26 ноября 2019 года бывшему начальнику отдела дошкольного образования назначено наказание в виде двух лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии общего режима, со штрафом 500 тыс. рублей. Другим двоим соучастникам по два года лишения свободы условно, с испытательным сроком четыре года, со штрафом 500 тыс. рублей каждому, — рассказала старший помощник прокурора Челябинской области Наталья Мамаева.

Как уточнили в следственном комитете, уголовные дела в отношении еще двух участников преступления — эксперта-оценщика и собственника здания выделены в отдельное производство и рассматриваются в суде.

Напомним, по версии следствия, в 2017 году Геннадий Васьков, узнав о махинациях при реализации федеральной программы по поддержке дошкольного образования, предложил передать ему 1 млн руб. Он пообещал, что контракт на приобретение здания для детсада будет заключен по завышенной цене, несмотря на то, что помещение непригодно для обучения детей. Затем он подписал разрешение на ввод здания в эксплуатацию, закрыв глаза на нарушения.

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ИСТОЧНИК KP.RU