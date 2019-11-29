2019-11-29T19:06:36+03:00
Общество

Недостроенный конгресс-холл в центре Челябинска закроют профлистом

Амбициозную стройку закрывают за зиму
Ирина Фадюшина
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Горожане называют долгострой «рёбра»Горожане называют долгострой «рёбра»Фото: Андрей АБРАМОВ
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Недостроенный конгресс-холл «Крылья» на набережной реки Миасс хотят законсервировать на зиму. Техзадание такое: необходимо соорудить кровлю из профлиста по металлическому каркасу над технологическими отверстиями и проемами блоков А и С. Начальная цена в документации отсутствует.

Конкурс по выбору подрядчика объявили 8 ноября. Приступить к работам планировалось не позднее 15 декабря, однако ни одной заявки не поступило. В итоге процедуру признали несостоявшейся. Процедуру планируют организовать повторно.

Фрагмент техзадания по строительству купола

Фрагмент техзадания по строительству купола

За последние годы в Челябинске несколько раз презентовали амбициозные проекты по благоустройству, среди которых был и конгресс-холл. А за окном все те же восьмиполосные дороги, разбитый асфальт и бесконечные заборы. Недавно начали установку шумозащитных экранов, которыми огородили даже кладбище. Как сливают миллионы рублей на картинки утопических проектов читайте в нашем материале.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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