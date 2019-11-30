Экс-главу Миасса отправили в колонию
Миасский городской суд вынес приговор бывшему сити-менеджеру Геннадию Васькову по делу об афере с детсадом. Его признали виновным в превышении полномочий и покушении на получение взятки в крупном размере.
— Суд назначил экс-чиновнику три с половиной года колонии строгого режима и штраф в миллион рублей. Также его на шесть лет лишили права занимать руководящие должности, — рассказали в пресс-службе прокуратуры Челябинской области.
Напомним, прокурор требовал для бывшего главы Миасса пять лет колонии и штраф в 10 миллионов.
Несколькими днями ранее были осуждены подельники Васькова. Депутату и бизнесмену дали два года условно, а начальник отдела дошкольного образования получила два года колонии общего режима. Всех троих обязали выплатить штраф в полмиллиона.
В отношении еще двоих соучастников уголовные дела находятся на рассмотрении в суде.
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ИСТОЧНИК KP.RU