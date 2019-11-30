«Еще третий поставьте!»: в Челябинске огораживают защитным экраном забор
Челябинцы еще не отошли от установки защитных экранов возле кладбища, а чиновники снова удивляют. Рабочие сейчас устанавливают забор, который будет огораживать... другой забор.
— Начался монтаж «защитного ограждения» из профнастила на Меридиане. Новый забор ставят в метре от уже существующего. Челябинску выделили большие деньги на благоустройство к саммитам, но ничего лучше, чем установить второй ряд забора в администрации, увы, придумать не смогли. Цена всего контракта 214 млн рублей. Погонный метр такого ограждения обходится городу в 10 190 рублей, — рассказали активисты общественной организации «Гражданский патруль».
Работы ведутся на Меридиане. Фото: Гражданский патруль
— Совсем уже! Еще третий забор поставьте! — возмущаются горожане в соцсетях.
Напомним, защитные экраны устанавливают в Челябинске в рамках подготовки к саммитам. По мнению властей, серые ограждения улучшат эстетический вид города. А также якобы защитят горожан от пыли, грязи и спасут в случае ДТП.
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ИСТОЧНИК KP.RU