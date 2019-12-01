В Челябинск из Крыма вернулся Карен Даллакян и рассказал, что будет с Зубковым дальше
Два дня работал челябинский зоозащитник Карен Даллакян в Крыму, куда он летал к своему другу и коллеге Олегу Зубкову. У Зубкова сейчас нелегкие времена: власти полуострова бросили весь административный ресурс на проверку его деятельности. За пять с половиной лет, что Крым находится в составе России, предприниматель прошел более 500 судов! От всех нападок он отбивается, но чиновники продолжат трепать ему нервы.
Если бесконечные проверки, штрафы и претензии ветеринаров и налоговиков не прекратятся, Зубков свернет свои проекты — парк львов «Тайган» в Белогорске и зоопарк «Сказка» в Ялте.
Даллакян благодарен Зубкову за то, что он приютил нашу львицу Лолу. Помогая коллеге, он знакомился с документами парков по ветеринарной части.
1 декабря Карен вернулся домой. И дал интервью корреспонденту КП-Челябинск:
— Ни одной претензии, все животные вакцинируются строго по графику. Все документа на препараты в порядке. Вся отчетность — в норме. У парков заключены договоры с государственным ветдепартаментом Крыма и частной ветклиникой.
— СМИ сообщают якобы о 20-миллионной задолженности Зубкова по налогам. И глава Республики Сергей Аксенов обещает не закрывать парки в обмен на налоги….
— Адвокат Зубкова провел полный аудит его документов на сентябрь: нет ни одного нарушения налоговой дисциплины. Аксенов предлагает Зубкову встретиться: общественный резонанс поднялся огромный. Но Зубков готов встретиться только в присутствии третьего участника беседы. Например, чиновника из Москвы.
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ИСТОЧНИК KP.RU