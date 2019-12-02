После скандала в Кургане все-таки крестили девочку с большим родимым пятном
Шестимесячная Вика Хвостанцева — самый обычный ребенок, но ее спина, животик и часть головы покрыты большим родимым пятном. Кроха совершенно здорова, но есть риск перерождения невуса в онкологию.
В поликлинике дети и взрослые тычут в кроху пальцем. Ее даже не согласились крестить в церкви. Один из священников отказал родителям в проведении процедуры вместе с другими детьми. Предложил сделать это индивидуально за четыре тысячи рублей. Курганская епархия назвала этот поступок недопустимым.
А недавно девочку все-таки крестили в Богоявленском храме Кургана. Совершил таинство иерей Леонид Перчугов.
— Митрополит Курганский и Белозерский Даниил поручил взять семью девочки под особое попечение и проработать конкретные формы помощи ей, — рассказали в пресс-службе курганской епархии.
Мама Вики сообщила, что сейчас девочка готовится к операции.
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ИСТОЧНИК KP.RU