2019-12-02T11:00:31+03:00
Общество

После скандала в Кургане все-таки крестили девочку с большим родимым пятном

Ранее священник испугался и отказал совершить таинство в храме
Валентина ВАГАНОВА
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У Вики очень редкий диагноз— обширный меланоформный невус. Фото: из личного архива семьиУ Вики очень редкий диагноз— обширный меланоформный невус. Фото: из личного архива семьи
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Шестимесячная Вика Хвостанцева — самый обычный ребенок, но ее спина, животик и часть головы покрыты большим родимым пятном. Кроха совершенно здорова, но есть риск перерождения невуса в онкологию.

В поликлинике дети и взрослые тычут в кроху пальцем. Ее даже не согласились крестить в церкви. Один из священников отказал родителям в проведении процедуры вместе с другими детьми. Предложил сделать это индивидуально за четыре тысячи рублей. Курганская епархия назвала этот поступок недопустимым.

А недавно девочку все-таки крестили в Богоявленском храме Кургана. Совершил таинство иерей Леонид Перчугов.

— Митрополит Курганский и Белозерский Даниил поручил взять семью девочки под особое попечение и проработать конкретные формы помощи ей, — рассказали в пресс-службе курганской епархии.

Мама Вики сообщила, что сейчас девочка готовится к операции.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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