2019-12-02T15:19:00+03:00
Общество

«Это самый красивый кот из всех, что мы видели!»: челябинцы любуются хвостатой знаменитостью

Сапфировые глаза Коби обсудили в соцсети [Первый отклик]
Андрей СОКОЛОВИрина КАРЕЛИНА
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Красавчик Коби. Фото: Фото: instagram.com/cobythecat/Красавчик Коби. Фото: Фото: instagram.com/cobythecat/
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На днях «Комсомолка» рассказала про самого красивого кота в мире по мнению интернет-пользователей. Синеглазый Коби живет в США, но его первая хозяйка — родом из Челябинска. Юлия Карымова занимается разведение британцев. Один такой котенок стоит около 100 тысяч рублей. Но Коби стал интернет-знаменитостью и заработал уже куда больше денег. На его инстаграм подписаны 1,7 млн человек, и ему постоянно заказывают рекламу.

— То чувство, когда кот популярней тебя. А чего добился ты? — прокомментировал подписчик группы «Комсомольская правда — Челябинск» Валерий Турутин.

— Космос! Как эти котики завоевали наши сердца?! Они точно за нами присматривают, — написала Наталья Семенова.

— Это и вправду самый красивый котик в мире! Такие глазки! — репостнула статью Марина Шарлова.

Может, ваш кот — такой же красавец и даже лучше, но пока не звезда Интернета? Пишите и присылайте фото питомца в нашу группу «ВКонтакте».

Больше фото красавчика Коби ЗДЕСЬ.

ИСТОЧНИК KP.RU

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