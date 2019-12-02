Сергей Шнуров сфотографировался на уродливой остановке в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:03 2019-12-02T13:03:37+03:00

И написал матерный стих про город

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После концерта в Челябинске солист группировки «Ленинград» Сергей Шнуров поделился на своей странице фотографией, сделанной на старой зеленой остановке, и признался в любви городу. Правда, без матерка не обошлось.

«Питер не в обиде!

Кроме Бухареста,

Много что я видел,

Но нет прекрасней места.

Так любовь до гроба,

Пела тетивой.

Эх, Челяба, ***,

Я навеки твой!»

Концерт «Ленинграда», который позиционировался как прощальный, собрал полный зал арены «Трактор» 1 декабря.

— Они бы так на «Трактор» ходили, — отметил челябинский журналист Дмитрий Моргулес.

Зеленые остановки в Челябинске смонтировали в 2017 году, к приезду президента России Владимира Путина. В этом году их начали заменять на новые, с «умной начинкой».

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ИСТОЧНИК KP.RU