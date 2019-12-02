«Это как запустить волка в стадо овец»: Лев Владов о снятии с конкурса на пост главного архитектора Челябинска

СЕГОДНЯ 15:01 2019-12-02T15:01:52+03:00

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Отказ мэрии зачислить Льва Владова в кадровый резерв на должность главного архитектора из-за отсутствия необходимого образования формально является правильным. Однако само требование не оправдано. Об этом сам урбанист сообщил КП-Челябинск.

— Мы видим, что может сделать человек с архитектурным образованием. Например, Николай Ющенко. Именно он согласовал профлист, который будут ставить вдоль Меридиана, чтобы защитить гостей от суровой действительности и бедности челябинцев, — отмечает Лев Владов. — Архитектура — это решение городских и социальных проблем. Если это то, что показал Ющенко, лучше вообще жить без главного архитектора. Помню, общался с ним по поводу зеленых остановок: говорю, железные скамейки нельзя, а он ответил, что если сделать деревянные, то их сожгут.

По мнению урбаниста, главный архитектор должен не столько уметь проектировать дома, сколько быть хорошим менеджером.

Лев Владов заявил — в мэрии его демонизируют. Поэтому отказ был ожидаем.

— Это все равно, что запустить волка в стадо овец. Меня же демонизируют в администрации, считают, что я сумасшедший, что со мной невозможно говорить, я показываю, насколько неэффективно тратят бюджетные деньги, — добавил он.

Есть вопросы и о прозрачности конкурса — кандидатов отбирали на закрытом совещании.

— Самая веселая для меня на сегодня — приемная комиссия приняла сама себя, — отметил Лев Владов. — Претендентом на должность главного архитектора стал Сергей Якобюк, который является членом комиссии, которая отбирает кандидатуры на пост главного архитектора.

Напомним, 2 ноября в администрации Челябинска сообщили, что не допустили Льва Владова до участия в конкурсе на должность главного архитектора.

Льва Владова не взяли на должность главного архитектора. Подкаст от радио «Комсомольская правда» 02.12.2019 00:00 00:00

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