2019-12-03T07:26:25+03:00
Общество

Миллиардер из Челябинской области сделал стеклянный трон с миллионом долларов

Теперь любой желающий может почувствовать энергетику денег
Валентина ВАГАНОВА
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Трон находится в Музее эмоций в Москве. Фото: Алексей СергиенкоТрон находится в Музее эмоций в Москве. Фото: Алексей Сергиенко
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Один из богатейших людей мира Игорь Рыбаков на днях презентовал впечатляющий арт-объект — стеклянный трон, заполненный миллионом долларов. Пачки зеленых купюр аккуратно разложены внутри кресла из бронированного стекла. И да, деньги настоящие.

Денежный трон находится в Москве, в Музее эмоций. Автор проекта — художник, бизнесмен Алексей Сергиенко, он же владелец музея.

— В 1964 году Энди Уорхола спросили, что он любит больше всего на свете. Он ответил: «Деньги». После чего художник сделал проект, посвященный деньгам. А в 1994 году музыкальная группа «The KFL» сожгла 1 миллион фунтов стерлингов на сцене. Но сейчас я уже несколько раз услышал, что наш проект обогнал всех и «Денежный трон Х10» самый четкий и понятный арт-объект, посвященный тому, что зарабатывать — хорошо. Зарабатывайте больше, делайте нашу страну богаче! — написал Алексей Сергиенко на своей странице во «ВКонтакте».

Денежный арт-объект весит более 850 кг. Посидеть на нем может любой желающий. Для этого нужно лишь купить билет в музей за 600 рублей.

— Приходите, садитесь на трон, заряжайтесь денежной энергией! Богатейте сами и делайте богаче нашу страну! — зазывают сотрудники музея.

Идея создать денежное кресло родилась после того, как Игорь Рыбаков осыпал участников бизнес-форума в Санкт-Петербурге долларами. Деньги буквально сыпались на людей с потолка. Алексей Сергиенко был свидетелем этого действа. Денежный дождь вдохновил его создание «манитрона». Рыбаков поддержал идею.

Южноуральский миллиардер Игорь Рыбаков презентовал трон из миллиона долларов.Видео: Алексей Сергиенко

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ИСТОЧНИК KP.RU

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