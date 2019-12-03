Синоптики Челябинска: «Не перепутайте смог с туманами»

СЕГОДНЯ 07:30 2019-12-03T07:30:53+03:00

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Смог в Челябинске бывает чаще тумана. Но последний особенно густой и плотный. И в туманные дни у челябинцев начинается настоящая паника: город травят! Синоптики рассказали, что туман в городе может случиться и в декабре, а еще — про другие природные явления, характерные для этого месяца.

— К образованию тумана и смога приводят одни и те же условия: безветренная погода, инверсия воздуха. Летом туманы бывают от избытка влаги, а зимой — при резком понижении температуры, — рассказала КП-Челябинск начальник отдела метеопрогнозов Челябинского гидрометцентра Надежда Ячменева. — Отличить туман от смога можно лишь по наличию вредных веществ. Но во врем тумана их концентрация в приземном слое вырастает.

Также синоптики говорят, что в именно декабре на Южном Урале самые короткие дни и самые длинные ночи. А еще в этом месяце чаще всего идет снег, и надолго затягиваются метели. Температура обычно колеблется: в декабре могут случаться оттепели и сильные морозы. Но они не затяжные.

Свой прогноз на декабрь 2019 недавно сделал Гидрометцентр России: 40% территорий страны, в том числе и Челябинск, ждет аномально теплая температура.

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ИСТОЧНИК KP.RU