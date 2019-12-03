Администрация Челябинска и ЮУрГУ подписали меморандум о создании «Умного города»

СЕГОДНЯ 11:24 2019-12-03T11:24:54+03:00

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Проектно-аналитическая сессия, проходившая с 29 ноября по 1 декабря на площадке Южно-Уральского государственного университета, завершилась подписанием меморандума о создании системы управления проектом «Умный город» между главой города Челябинска Натальей Котовой и ректором ЮУрГУ Александром Шестаковым.

Документ закрепил намерение городской исполнительной власти и одного из ведущих российских вузов осуществлять взаимодействие по таким направлениям, как формирование концепции проекта «Умный город — Челябинск», создание условий для проведения научных исследований и осуществления перспективных опытно-конструкторских разработок в области инженерных и организационно-экономических решений и цифровых технологий, создание цифрового двойника города и другим.

Специальная лаборатория ЮУрГУ CityLab станет связующим звеном и открытой площадкой для диалога, объединения и координации действий городской власти, научного-педагогического, экспертного и бизнес-сообщества, а также активных горожан в целях реализации проекта «Умный город» в Челябинске.

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ИСТОЧНИК KP.RU