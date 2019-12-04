2019-12-04T07:37:51+03:00
Общество

Сбежавшая из детской тюрьмы жительница Челябинской области рассказала о том, как живет сейчас

Дарина Азизова поделилась с «Комсомольской правдой» планами на будущее
Ирина Фадюшина
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Дарина и ее мать Дина, которая держала своих детей под строгим контролем.Дарина и ее мать Дина, которая держала своих детей под строгим контролем.
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Троих детей из Усть-Катава, которых 11 лет держала под замком 55-летняя мать Дина Азизова, готовятся к переводу из областной больницы в реабилитационный центр. Старшая дочь, 20-летняя Дарина Азизова хочет оформить опекунство над братом и сестрой.

— Все обещают, а вот сделают или нет, я не знаю, — рассказала она журналисту КП-Челябинск. — С отцом продолжаем общаться, он за нас переживает. Сейчас собирается квартиру снимать, чтобы мы могли после реабилитационного центра переехать.

Накануне в эфир вышла программа «Прямой эфир» с Андреем Малаховым, где Дарина провела съемочную группу по сгоревшему дому и рассказала шокирующие подробности из их жизни.

После выхода программы историей заинтересовался глава Следственного комитета России Александр Бастрыкин и поручил взять на контроль ход расследования.

— По данному факту следственными органами СК России по Челябинской области расследуется уголовное дело по ч.1 ст.293 УК РФ. По версии следствия, работники социальных служб и органов опеки должным образом не контролировали условия жизни и воспитания детей их матерью, — говорится в сообщении следкома.

Семейная драма в Усть-Катаве. Обсуждаем с психологом Жанной Кульковой в эфире радио КП-Челябинск. Подкаст от 12.11.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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