Стало известно, как погиб рабочий на заводе в Челябинске

СЕГОДНЯ 13:47 2019-12-04T13:49:39+03:00

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Погибший сотрудник ЧЭМК работал слесарем-ремонтником в цехе извести. В тот злополучный вечер он попал в транспортерную ленту. Об этом сообщили «КП-Челябинск» в профсоюзе предприятия.

— У него затянуло руку. Был ли это болевой шок или что-то другое, установит комиссия. Также предстоит выяснить, был ли он допущен до этой работы, — рассказал председатель первичной профсоюзной организации ЧЭМК Олег Дегтярев. — По таким транспортерным лентами подается материал. Лента идет по роликам. Возможно он на включенной ленте начал что-то делать. На предприятия бывает, что целиком затягивает человека

В профсоюзе отмечают, что это первый за год смертельный случай. Погибший работал на заводе давно. По информации профсоюза, у 49-летнего мужчины осталась гражданская жена и сестра.

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ИСТОЧНИК KP.RU