2019-12-04T18:29:06+03:00
Общество

В Челябинске ищут мусорщиков для работы с «наноурнами»

Администрация района готова заплатить 400 тысяч рублей
Ирина Фадюшина
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Урны поставили в начале года. Фото: Челябинский урбанист.Урны поставили в начале года. Фото: Челябинский урбанист.
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В Челябинске ищут подрядчика, который будет собирать мусор из «наноурн». Начальная цена контракта, рассчитанного на январь-апреля 2020 году, составляет 400 тысяч рублей. Победит тот, кто предложит наименьшую стоимость.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте Госзакупок, забирать мешки нужно раз в два дня, но не менее трех раз в неделю. Также нужно следить за чистотой вокруг урны в радиусе двух метров. Мешки нужно увозить в тот же день, а не оставлять рядом, как это часто бывает после субботников.

Как заявили в администрации Советского района, где решили опробовать металлические прутики с пакетами «как в Париже», новинка прошла поверку временем, вопреки тому, что ранее горожане пророчили им недолгий срок годности.

Наноурны в Челябинске: завораживающее зрелище.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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