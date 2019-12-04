В Челябинске ищут мусорщиков для работы с «наноурнами»

СЕГОДНЯ 18:00 2019-12-04T18:29:06+03:00

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В Челябинске ищут подрядчика, который будет собирать мусор из «наноурн». Начальная цена контракта, рассчитанного на январь-апреля 2020 году, составляет 400 тысяч рублей. Победит тот, кто предложит наименьшую стоимость.

Согласно техзаданию, размещенному на сайте Госзакупок, забирать мешки нужно раз в два дня, но не менее трех раз в неделю. Также нужно следить за чистотой вокруг урны в радиусе двух метров. Мешки нужно увозить в тот же день, а не оставлять рядом, как это часто бывает после субботников.

Как заявили в администрации Советского района, где решили опробовать металлические прутики с пакетами «как в Париже», новинка прошла поверку временем, вопреки тому, что ранее горожане пророчили им недолгий срок годности.

Наноурны в Челябинске: завораживающее зрелище.

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ИСТОЧНИК KP.RU