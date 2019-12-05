В Челябинской области запретили ловить рыбу жаберными сетями

СЕГОДНЯ 16:43 2019-12-05T16:43:11+03:00

Разрешение на их использование могло спровоцировать браконьеров. Из бизнеса бы ушли законопослушные предприниматели

Изменить размер текста: A A

Наша область не вошла в список регионов, в которых с 1 января 2020 г разрешено использовать жаберные сети рыболовам-любителям. Постановление Правительства РФ № 1462 «Об особенностях оборота и применения жаберных сетей в районах Севера, Сибири и Дальнего Востока РФ».

Как сообщает региональный минсельхоз, сначала в проекте постановления в перечень территорий, где ловить рыбу жаберными сетями разрешено, вошли Челябинская, Тюменская и Курганская области.

Но проект документа вызвал негативную реакцию как со стороны рыбаков-любителей Челябинской области, так и со стороны властей. Разрешение на использование сетей могло повлечь увеличение активности браконьеров, уход из бизнеса предпринимателей, которые занимаются разведением рыбы.

Вопрос был вынесен на рассмотрение рабочей группы в Общественной палате Челябинской области, где возможному разрешению использования сетей сами рыбаки дали отрицательную оценку.

Поручение решить вопрос об исключении области из перечня регионов, где будет разрешено использование сетей, региональному минсельхозу дал губернатор Алексей Текслер.

ИСТОЧНИК KP.RU