2019-12-05T18:25:41+03:00
Общество

Хуже, чем Ленин? Жители Челябинска возмущены ходом ремонта сквера у Оперного театра

Фотографии с места событий говорят сами за себя
Лидия ПЕСКОВА
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А вам нравится результат? Фото: личная страница Дмитрия Моргулеса.А вам нравится результат? Фото: личная страница Дмитрия Моргулеса.
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К саммитам-2020 в Челябинске ремонтируют сквер у Оперного театра. Сроки ремонта уже нарушены, однако, кажется, это не самое страшное. Качество вызывает вопросы. Об этом пишет на своей странице в Фейсбуке известный челябинский журналист Дмитрий Моргулес.

— Читатели присылают мне фотографии «ремонта» сквера у Оперного театра. Не поверил. Съездил глянуть сам. Так и есть. Я, конечно, не стройнадзор и даже не имею строительного образования. А потому попрошу оценить вот это специалистов. Мне же лично думается, что это (…) халтура. Надеюсь, что это не финальный результат и я ошибаюсь. Но пока стойкое ощущение криворукости и (…), — замечает Дмитрий.

Несколько слов на пришлось опустить. Хотя именно они четко передают впечатления от ремонта. А как, судя по фото, считаете вы?

Глава Центрального района Виктор Ереклинцев уже заявил, работа строителей еще не принята. на исполнителей проекта могут наложить штрафные санкции, а что-то могут заставить переделать повторно в рамках гарантии.

Аналогичная ситуация сложилась после ремонта памятника Ленину на площади Революции, на который потратили около 15 млн рублей. Специалисты признали, что ремонт выполнен отвратительно.

К ЧИТАТЕЛЯМ

А какую оценку поставите скверу вы?

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ИСТОЧНИК KP.RU

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