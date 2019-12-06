Волонтер из Челябинска, лечащая бездомных, попросила Путина узаконить «уличную медицину»
Челябинский журналист и волонтер проекта «Другая медицина» Татьяна Авдеева на днях вернулась из Сочи. Там проходил Международный форум добровольцев, на который съехались тысячи активных и неравнодушных людей из разных стран.
На форуме Татьяне удалось поговорить с Владимиром Путиным. Она рассказала ему о проекте, о бездомных, которых Доктор Женя лечит вместе со своими помощниками. А главное — попросила легализовать «уличную медицину» и дать этому направлению отдельный статус.
— Я, во-первых, считаю, что это правильно. Но правильнее, конечно, этих людей с улиц вообще забирать, чтобы социализировать их, чтобы они назад вернулись в общество, это понятно, в социум, — ответил президент. — Но если такое есть, а это есть, с этим надо работать, в том числе законодательно. Я с правительством переговорю, мы подумаем.
Также Татьяна Авдеева пообщалась с министром здравоохранения РФ Вероникой Скворцовой.
— Я рассказала о проблемах бездомных и задала свои вопросы. Но главное: «Другая медицина», наш проект, вышел на высочайший уровень. И государству важно и интересно, что мы делаем, — говорит Татьяна.
СПРАВКА «КП»
Международный форум добровольцев проходил в Сочи со 2 по 5 декабря. Он был приурочен к Дню добровольца, который весь мир отмечает 5 декабря. В рамках форума были награждены победители всероссийского конкурса «Доброволец России — 2019».
Волонтер челябинского проекта Другая медицина обратилась к президенту.
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ИСТОЧНИК KP.RU