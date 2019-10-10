2019-10-10T11:58:09+03:00
Общество

«Первые дни у меня были истерики»: Доктор Женя поделился опытом работы в Гватемале

Челябинский фельдшер месяц лечил бедных индейцев за океаном [фото, подкаст]
Валентина ВАГАНОВА
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Евгений Косовских месяц бесплатно лечил жителей Гватемалы.Евгений Косовских месяц бесплатно лечил жителей Гватемалы.Фото: Валентина ВАГАНОВА

Известный челябинский фельдшер Евгений Косовских вернулся из Гватемалы. На другом конце света он месяц бесплатно лечил местное население. В путешествие Доктор Женя отправился с волонтером проекта «Другая медицина» Татьяной Авдеевой. Таня журналист, а по первому образованию медсестра.

Челябинских волонтеров в Гватемалу пригласили сотрудники местной благотворительной клиники Health&Help, которую в джунглях открыли волонтеры из Уфы. В клинику едут медики со всего мира. Для индейских племен Health&Help — едва ли не единственная возможность получить медпомощь.

Поездку волонтеры оплачивали сами. Евгений, например, взял кредит в банке — 105 тысяч. Кроме того, они с Татьяной и неравнодушными людьми собрали 15 кг лекарств для местного населения.

До Гватемалы челябинцы добирались больше суток — 26 часов в небе. Поселились в специальном блоке для волонтеров при клинике. О том, что было дальше, пусть Доктор Женя расскажет сам...

Доктор Женя в эфире радио КП-Челябинск

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За океан с Евгением отправилась челябинский волонтер Татьяна Авдеева. Фото героя публикации

За океан с Евгением отправилась челябинский волонтер Татьяна Авдеева. Фото героя публикации

ЛЮДИ ЖИВУТ ОЧЕНЬ БЕДНО

Первое, что меня зацепило — нищета. Мне есть, с чем сравнить, я год назад работал в Индии — также ездил на месяц. Люди в Гватемале живут в шалашах, ходят в рваных брюках, дырявых ботинках... Но в духовном плане они даже богаче нас — очень добродушные.

В деревенских домах нет шкафов, вместо них стоят старые чемоданы, которые, видимо, выторговывают у волонтеров, туристов. Кровати собраны из досок, на них спят всей семьей, чтобы ночью было теплее. Пастельного белья нет, укрываются какими-то тряпками. В некоторых домах бетонный пол, но у большинства просто вытоптанная земля. В этом же шалаше живут куры, собаки, кошки.

Есть зажиточные люди, но их немного. Мы были в гостях у местного барона, у него обставленный дом, даже имеется небольшой бассейн.

На приеме. Фото героя публикации

На приеме. Фото героя публикации

Зарабатывают деревенские жители продажей того, что выросло в огороде. Некоторые ездят на заработки в город. Поскольку денег мало, в деревнях очень развит бартер: например, я вам дам фасоль и горох, а вы мне — муку.

Школа тут платная. Учить детей может себе позволить не каждая семья. Вообще здесь делают так — выбирают несколько умных, способных детей и после окончания школы отправляют на учебу в Америку. В обучение вкладываются всей улицей. Потом эти дети устроятся на работу и будут высылать деньги на родину.

Деревенский мальчик. Фото героя публикации

Деревенский мальчик. Фото героя публикации

ДЕТИ ГОЛОДАЮТ

В Гватемале чтут профессию преподавателя, юриста и врача. На прием к доктору гватемальцы идут как на праздник, несут гостинцы: фрукты, овощи, яйца, надевают самое лучшее, что у них есть. Если я вижу, что на человеке нет трусов, у него порваны штаны и там видно ягодицы, я понимаю — это самое приличное, что у него есть. Трусы и носки могут себе позволить только богатые. Домой я возвращался с полупустым багажом — раздал все свое белье, все вещи, что у меня с собой были.

В Гватемале женщины носят детей не на руках, как у нас, а за спиной. Фото героя публикации

В Гватемале женщины носят детей не на руках, как у нас, а за спиной. Фото героя публикации

Первые дни у меня были истерики. Я многих жалел, хотя этого делать в медицине нельзя. Часто меня пробивало на слезу. Особенно, когда на прием приходили дети...

В России 10-15% детей страдают ожирением. А там 98% детей страдают дистрофией. Причем недовес серьезный — у некоторых просто скелет, обтянутый кожей. Когда я общался с мамами, спрашивал, что кушают их дочери и сыновья, они отвечали — лепешки из кукурузной крупы, помазанные сверху... глиной. Просто чтобы желудки хоть чем-то наполнились.

Детей в Гватемале много. Аборты запрещены, за них сажают в тюрьму: маме дают два года, врачу до пяти лет.

Гватемальские дети. Фото героя публикации

Гватемальские дети. Фото героя публикации

Когда мы с волонтерами обедали, дети постоянно заглядывали к нам в окна. Мы понимали, если сейчас накормим их, прибежит вся семья. Я чувствовал себя очень тяжело, мне кусок в горло не лез. Не скажу, что мы в клинике сами хорошо питались: фрукты, овощи макароны, рис, гречка — кто-то привез из волонтеров. Мяса не было, «молочки» тоже. Они здесь дорогие.

В Гватемале вообще все дорогое. Страна мало что выпускает, все привозится из Мексики, а налог на ввоз товара очень большой. Людям не по карману продукты, не то что какие-то вещи.

По пятницам дети смотрят в клинике мультфильмы. Фото героя публикации

По пятницам дети смотрят в клинике мультфильмы. Фото героя публикации

«МОИ БЕЗДОМНЫЕ ЧИЩЕ, ЧЕМ ГВАТЕМАЛЬЦЫ»

Рабочий день у нас начинался в 8 утра. А очередь в клинику выстраивалась с пяти часов. Работая до 16.00, мы старались принять всех: в день по 30-40 человек. Многие приезжали издалека, причем не просто семьями, а целыми деревнями.

Люди занимают очередь в клинику с 5 утра. Хотя прием начинается в 8. Фото героя публикации

Люди занимают очередь в клинику с 5 утра. Хотя прием начинается в 8. Фото героя публикации

Для экстренных пациентов двери были открыты круглосуточно. Как-то вечером привезли девушку с тремором и температурой 40,2. Никто не покидал клинику, пока ее состояние не улучшилось.

Скорой помощи здесь нет. Нет такого, если человек задыхается, сейчас приедет «скорая», откачает его и спасет. Нужно везти человека в клинику, если не довезешь — значит, все.

Пациенты приходили к нам с такими заболеваниями, которых я даже никогда не видел в России. Запущенная чесотка, клещевые инфекции, трахома, герпетические высыпания, сифилис последних стадий. Венерические заболевания вообще распространены.

Есть и необычные патологии. Например, приходила на прием девушка с 33-им зубом.

У этой девушки очень редкая патология - 33 зуба. Фото героя публикации

У этой девушки очень редкая патология - 33 зуба. Фото героя публикации

Многие болезни связаны с тем, что люди здесь не моются, хотя к их домам подведена вода, и продаются мыло, мочалки. Они не умеют чистить зубы. У некоторых уже не просто зубные камни, а валуны. У меня бездомные чище и опрятнее некоторых гватемальцев. Они все в носках, трусах, моются, бреются. От них даже приятнее пахнет, чем от гватемальцев.

Удивительно, но местные жители не знают, сколько им лет. Они не празднуют дни рождения. Зато отмечают дату смерти. Считается, что покойный отправляется в лучший мир. Похороны отмечают пышно, на них копят всю жизнь.

Многие пациенты не умеют расписываться и ставят свой отпечаток пальца. Фото героя публикации

Многие пациенты не умеют расписываться и ставят свой отпечаток пальца. Фото героя публикации

Вулкан дымит. Фото героя публикации

Вулкан дымит. Фото героя публикации

Гватемальская улица. Фото героя публикации

Гватемальская улица. Фото героя публикации

Местный рынок. Фото героя публикации

Местный рынок. Фото героя публикации

МЕДИЦИНСКИЕ БУДНИ

Клиника находится в горах на высоте 2400 м. У меня первые две недели была адаптация: головокружение, слабость. Было тяжело. Немного пройдешь, уже одышка. Жили мы в специальном блоке для волонтеров возле клиники.

Клиника Health&Help. Фото героя публикации

Клиника Health&Help. Фото героя публикации

В Гватемале ты не чувствуешь себя фельдшером, а чувствуешь каким-то уникальным врачом, потому что от тебя многое зависит. У тебя ничего нет, есть только глюкометр, стетоскоп, тонометр, экспресс-чеки для анализов — поскольку услуги в местных лабораториях стоят дорого. Грубо говоря, ты вспоминаешь всю «древнерусскую» медицину.

Анализы в местных лабораториях стоят дорого, поэтому медики используют экспресс-чеки. Фото героя публикации

Анализы в местных лабораториях стоят дорого, поэтому медики используют экспресс-чеки. Фото героя публикации

Расшифровка анализа. Фото героя публикации

Расшифровка анализа. Фото героя публикации

Пациенты не знают, что такое градусник. Когда давал домой глюкометр, он месяц лежал у них дома, они его даже не включали — боялись. Хотя я рассказывал, как пользоваться и как важно измерять сахар в крови.

Доктор Женя заполняет медкарту на испанском. Фото героя публикации

Доктор Женя заполняет медкарту на испанском. Фото героя публикации

Медикаменты мы пациентам выдавали. Лекарства тут очень дорогие. Аптек мало, три-четыре на город. Но медикаменты можно купить в продуктовом магазине, есть специальные стеллажи с препаратами. Кстати, в магазинах есть даже специальные уголки для оказания экстренной медпомощи: лежат дефибриллятор, носилки, воротник Шанса, рупор и т.д.

Уголок для оказания первой помощи в супермаркете. Фото героя публикации

Уголок для оказания первой помощи в супермаркете. Фото героя публикации

По вечерам мы занимались самообразованием. Я читал медицинскую литературу, консультировался с челябинскими коллегами, изучал испанский. Перед поездкой мы с Таней ходили на языковые курсы, но буквально на два урока.

Медицинскую терминологию на испанском я и до этого изучал, плюс учил французский в школе, эти языки похожи. По идее, волонтеры, решившие поехать в эту клинику, изучают язык в течение года. Переводить помогали другие волонтеры, также общались с пациентами с помощью жестов.

В выходные мы немного путешествовали. Съездили на озеро, посмотрели действующие вулканы. Страшно не было. А что бояться? Ты уже в Гватемале, в криминальной стране. Я опасался, что подхвачу какую-нибудь инфекцию и не смогу получить помощь. Либо умру от рук разбойника. Тут 50% туристов убивают, 98% — грабят. Многие думают, что смогут отбиться, но не получится, бандиты ходят шайкой.

В выходные волонтеры немного путешествовали. Полюбовались озером. Фото героя публикации

В выходные волонтеры немного путешествовали. Полюбовались озером. Фото героя публикации

Вулканы. Фото героя публикации

Вулканы. Фото героя публикации

Когда мы ходили на гору через субтропические джунгли, брали в аренду собаку и мачете. Грабители не дремлют! Подниматься очень сложно, не знаешь, кто откуда выскочит: то ли змея, то ли какой-нибудь зверь, то ли человек — что еще страшнее.

В джунгли без обученного пса и мачете ходить не рекомендуется. Фото героя публикации

В джунгли без обученного пса и мачете ходить не рекомендуется. Фото героя публикации

Перед отъездом сотрудники клиники собрали 24 килограмма медикаментов для моих бездомных. А я подарил волонтерам свою книгу «Другая медицина». Сейчас снова буду ездить на выезды, лечить челябинских бездомных до ближайшего отпуска, а потом — снова в путешествие. Хочу отправиться в Никарагуа и помогать людям там.

Доктор Женя в эфире радио КП-Челябинск

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ИСТОЧНИК KP.RU

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