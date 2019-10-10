«Первые дни у меня были истерики»: Доктор Женя поделился опытом работы в Гватемале

Известный челябинский фельдшер Евгений Косовских вернулся из Гватемалы. На другом конце света он месяц бесплатно лечил местное население. В путешествие Доктор Женя отправился с волонтером проекта «Другая медицина» Татьяной Авдеевой. Таня журналист, а по первому образованию медсестра.

Челябинских волонтеров в Гватемалу пригласили сотрудники местной благотворительной клиники Health&Help, которую в джунглях открыли волонтеры из Уфы. В клинику едут медики со всего мира. Для индейских племен Health&Help — едва ли не единственная возможность получить медпомощь.

Поездку волонтеры оплачивали сами. Евгений, например, взял кредит в банке — 105 тысяч. Кроме того, они с Татьяной и неравнодушными людьми собрали 15 кг лекарств для местного населения.

До Гватемалы челябинцы добирались больше суток — 26 часов в небе. Поселились в специальном блоке для волонтеров при клинике. О том, что было дальше, пусть Доктор Женя расскажет сам...

Доктор Женя в эфире радио КП-Челябинск 00:00 00:00

За океан с Евгением отправилась челябинский волонтер Татьяна Авдеева. Фото героя публикации

ЛЮДИ ЖИВУТ ОЧЕНЬ БЕДНО

Первое, что меня зацепило — нищета. Мне есть, с чем сравнить, я год назад работал в Индии — также ездил на месяц. Люди в Гватемале живут в шалашах, ходят в рваных брюках, дырявых ботинках... Но в духовном плане они даже богаче нас — очень добродушные.

В деревенских домах нет шкафов, вместо них стоят старые чемоданы, которые, видимо, выторговывают у волонтеров, туристов. Кровати собраны из досок, на них спят всей семьей, чтобы ночью было теплее. Пастельного белья нет, укрываются какими-то тряпками. В некоторых домах бетонный пол, но у большинства просто вытоптанная земля. В этом же шалаше живут куры, собаки, кошки.

Есть зажиточные люди, но их немного. Мы были в гостях у местного барона, у него обставленный дом, даже имеется небольшой бассейн.

На приеме. Фото героя публикации

Зарабатывают деревенские жители продажей того, что выросло в огороде. Некоторые ездят на заработки в город. Поскольку денег мало, в деревнях очень развит бартер: например, я вам дам фасоль и горох, а вы мне — муку.

Школа тут платная. Учить детей может себе позволить не каждая семья. Вообще здесь делают так — выбирают несколько умных, способных детей и после окончания школы отправляют на учебу в Америку. В обучение вкладываются всей улицей. Потом эти дети устроятся на работу и будут высылать деньги на родину.

Деревенский мальчик. Фото героя публикации

ДЕТИ ГОЛОДАЮТ

В Гватемале чтут профессию преподавателя, юриста и врача. На прием к доктору гватемальцы идут как на праздник, несут гостинцы: фрукты, овощи, яйца, надевают самое лучшее, что у них есть. Если я вижу, что на человеке нет трусов, у него порваны штаны и там видно ягодицы, я понимаю — это самое приличное, что у него есть. Трусы и носки могут себе позволить только богатые. Домой я возвращался с полупустым багажом — раздал все свое белье, все вещи, что у меня с собой были.

В Гватемале женщины носят детей не на руках, как у нас, а за спиной. Фото героя публикации

Первые дни у меня были истерики. Я многих жалел, хотя этого делать в медицине нельзя. Часто меня пробивало на слезу. Особенно, когда на прием приходили дети...

В России 10-15% детей страдают ожирением. А там 98% детей страдают дистрофией. Причем недовес серьезный — у некоторых просто скелет, обтянутый кожей. Когда я общался с мамами, спрашивал, что кушают их дочери и сыновья, они отвечали — лепешки из кукурузной крупы, помазанные сверху... глиной. Просто чтобы желудки хоть чем-то наполнились.

Детей в Гватемале много. Аборты запрещены, за них сажают в тюрьму: маме дают два года, врачу до пяти лет.

Гватемальские дети. Фото героя публикации

Когда мы с волонтерами обедали, дети постоянно заглядывали к нам в окна. Мы понимали, если сейчас накормим их, прибежит вся семья. Я чувствовал себя очень тяжело, мне кусок в горло не лез. Не скажу, что мы в клинике сами хорошо питались: фрукты, овощи макароны, рис, гречка — кто-то привез из волонтеров. Мяса не было, «молочки» тоже. Они здесь дорогие.

В Гватемале вообще все дорогое. Страна мало что выпускает, все привозится из Мексики, а налог на ввоз товара очень большой. Людям не по карману продукты, не то что какие-то вещи.

По пятницам дети смотрят в клинике мультфильмы. Фото героя публикации

«МОИ БЕЗДОМНЫЕ ЧИЩЕ, ЧЕМ ГВАТЕМАЛЬЦЫ»

Рабочий день у нас начинался в 8 утра. А очередь в клинику выстраивалась с пяти часов. Работая до 16.00, мы старались принять всех: в день по 30-40 человек. Многие приезжали издалека, причем не просто семьями, а целыми деревнями.

Люди занимают очередь в клинику с 5 утра. Хотя прием начинается в 8. Фото героя публикации

Для экстренных пациентов двери были открыты круглосуточно. Как-то вечером привезли девушку с тремором и температурой 40,2. Никто не покидал клинику, пока ее состояние не улучшилось.

Скорой помощи здесь нет. Нет такого, если человек задыхается, сейчас приедет «скорая», откачает его и спасет. Нужно везти человека в клинику, если не довезешь — значит, все.

Пациенты приходили к нам с такими заболеваниями, которых я даже никогда не видел в России. Запущенная чесотка, клещевые инфекции, трахома, герпетические высыпания, сифилис последних стадий. Венерические заболевания вообще распространены.

Есть и необычные патологии. Например, приходила на прием девушка с 33-им зубом.

У этой девушки очень редкая патология - 33 зуба. Фото героя публикации

Многие болезни связаны с тем, что люди здесь не моются, хотя к их домам подведена вода, и продаются мыло, мочалки. Они не умеют чистить зубы. У некоторых уже не просто зубные камни, а валуны. У меня бездомные чище и опрятнее некоторых гватемальцев. Они все в носках, трусах, моются, бреются. От них даже приятнее пахнет, чем от гватемальцев.

Удивительно, но местные жители не знают, сколько им лет. Они не празднуют дни рождения. Зато отмечают дату смерти. Считается, что покойный отправляется в лучший мир. Похороны отмечают пышно, на них копят всю жизнь.

Многие пациенты не умеют расписываться и ставят свой отпечаток пальца. Фото героя публикации

Вулкан дымит. Фото героя публикации

Гватемальская улица. Фото героя публикации

Местный рынок. Фото героя публикации

МЕДИЦИНСКИЕ БУДНИ

Клиника находится в горах на высоте 2400 м. У меня первые две недели была адаптация: головокружение, слабость. Было тяжело. Немного пройдешь, уже одышка. Жили мы в специальном блоке для волонтеров возле клиники.

Клиника Health&Help. Фото героя публикации

В Гватемале ты не чувствуешь себя фельдшером, а чувствуешь каким-то уникальным врачом, потому что от тебя многое зависит. У тебя ничего нет, есть только глюкометр, стетоскоп, тонометр, экспресс-чеки для анализов — поскольку услуги в местных лабораториях стоят дорого. Грубо говоря, ты вспоминаешь всю «древнерусскую» медицину.

Анализы в местных лабораториях стоят дорого, поэтому медики используют экспресс-чеки. Фото героя публикации

Расшифровка анализа. Фото героя публикации

Пациенты не знают, что такое градусник. Когда давал домой глюкометр, он месяц лежал у них дома, они его даже не включали — боялись. Хотя я рассказывал, как пользоваться и как важно измерять сахар в крови.

Доктор Женя заполняет медкарту на испанском. Фото героя публикации

Медикаменты мы пациентам выдавали. Лекарства тут очень дорогие. Аптек мало, три-четыре на город. Но медикаменты можно купить в продуктовом магазине, есть специальные стеллажи с препаратами. Кстати, в магазинах есть даже специальные уголки для оказания экстренной медпомощи: лежат дефибриллятор, носилки, воротник Шанса, рупор и т.д.

Уголок для оказания первой помощи в супермаркете. Фото героя публикации

По вечерам мы занимались самообразованием. Я читал медицинскую литературу, консультировался с челябинскими коллегами, изучал испанский. Перед поездкой мы с Таней ходили на языковые курсы, но буквально на два урока.

Медицинскую терминологию на испанском я и до этого изучал, плюс учил французский в школе, эти языки похожи. По идее, волонтеры, решившие поехать в эту клинику, изучают язык в течение года. Переводить помогали другие волонтеры, также общались с пациентами с помощью жестов.

В выходные мы немного путешествовали. Съездили на озеро, посмотрели действующие вулканы. Страшно не было. А что бояться? Ты уже в Гватемале, в криминальной стране. Я опасался, что подхвачу какую-нибудь инфекцию и не смогу получить помощь. Либо умру от рук разбойника. Тут 50% туристов убивают, 98% — грабят. Многие думают, что смогут отбиться, но не получится, бандиты ходят шайкой.

В выходные волонтеры немного путешествовали. Полюбовались озером. Фото героя публикации

Вулканы. Фото героя публикации

Когда мы ходили на гору через субтропические джунгли, брали в аренду собаку и мачете. Грабители не дремлют! Подниматься очень сложно, не знаешь, кто откуда выскочит: то ли змея, то ли какой-нибудь зверь, то ли человек — что еще страшнее.

В джунгли без обученного пса и мачете ходить не рекомендуется. Фото героя публикации

Перед отъездом сотрудники клиники собрали 24 килограмма медикаментов для моих бездомных. А я подарил волонтерам свою книгу «Другая медицина». Сейчас снова буду ездить на выезды, лечить челябинских бездомных до ближайшего отпуска, а потом — снова в путешествие. Хочу отправиться в Никарагуа и помогать людям там.

Доктор Женя в эфире радио КП-Челябинск 00:00 00:00

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