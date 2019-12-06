Проект «Бабушка особого назначения» позволяет пожилым освоить компьютер

СЕГОДНЯ 12:52 2019-12-06T12:55:12+03:00

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В поселке Новосинеглазовский Челябинской области работает проект «Бабушка особого назначения» при поддержке гранта «ОМК-Партнерство» завода «Трубодеталь». Проект направлен на обучение пожилых людей компьютерной грамотности, а также на вовлечение участников проекта в добровольческую деятельность.

«Пожилые люди изучают устройство компьютера и смартфона, интернет, как вести свой блог в социальных сетях и даже что такое смм-менеджмент.» — говорит Татьяна Кузнецова, координатор проекта.

В процессе обучения участники смогут создать и оформить, а также научатся развивать тематическую группу в социальных сетях по теме серебряного добровольчества в поселке, где они будут, делиться опытом, приглашать на свои мероприятия других людей, привлекать их к помощи нуждающимся. Участники смогли применить полученные знания в области компьютерной грамотности в помощь одиноким мамам: создали книгу рецептов, а также поделились с ними жизненным опытом по домоводству и уходу за детьми.

О работе этого проекта и аналогичных можно узнать в организации «Солнечный день» по тел.:+7 9000 777 801.

ИСТОЧНИК KP.RU