Ветеринар-блогер из Челябинска вылечил брошенного щенка и нашел ему дом

СЕГОДНЯ 14:07 2019-12-06T14:07:48+03:00

Изменить размер текста: A A

Известный челябинский ветеринар Баграт Агажанов спас жизнь еще одному питомцу. От щенка по имени Грей отказалась хозяйка. Пес заболел и стал не нужен ей.

— У Грея была пупочная грыжа, мы прооперировали его. А также кастрировали. На расходные материалы потратили 3800 рублей, — рассказал ветеринар.

В своем инстаграме Баграт попросил подписчиков помочь с оплатой лечения и покупкой корма. А также рассказал, что ищет хозяев хвостатому.

За день неравнодушные люди собрали 10 тысяч рублей.

— На собранные деньги я купил 18 кг корма и оплатил долги за расходные материалы. Осталось 700 рублей, они пойдут на обработку швов и постоперационные уколы. Но главное — нашлись новые хозяева для Грея, тоже ветеринары. Спасибо всем за помощь!

Напомним, ветеринар Баграт Агажанов стал известен на всю страну после того, как зоозащитница из Санкт-Петербурга пожаловалась на него в прокуратуру. Врач лечит и пристраивает в добрые руки животных, которых хозяева принесли на эвтаназию.

Деньги за усыпление он тратит на расходные материалы, что, по мнению зоозащитницы, является мошенничеством. Как изменилась жизнь Баграта после обрушившейся славы, читайте в нашем материале.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="640" height="640" src="https://www.chel.kp.ru/video/embed/748212" frameborder="0"></iframe> Ветеринар из Челябинска спас брошенного щенка.Видео: Баграт Агажанов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU