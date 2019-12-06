Ветеринар-блогер из Челябинска вылечил брошенного щенка и нашел ему дом
Известный челябинский ветеринар Баграт Агажанов спас жизнь еще одному питомцу. От щенка по имени Грей отказалась хозяйка. Пес заболел и стал не нужен ей.
— У Грея была пупочная грыжа, мы прооперировали его. А также кастрировали. На расходные материалы потратили 3800 рублей, — рассказал ветеринар.
В своем инстаграме Баграт попросил подписчиков помочь с оплатой лечения и покупкой корма. А также рассказал, что ищет хозяев хвостатому.
За день неравнодушные люди собрали 10 тысяч рублей.
— На собранные деньги я купил 18 кг корма и оплатил долги за расходные материалы. Осталось 700 рублей, они пойдут на обработку швов и постоперационные уколы. Но главное — нашлись новые хозяева для Грея, тоже ветеринары. Спасибо всем за помощь!
Напомним, ветеринар Баграт Агажанов стал известен на всю страну после того, как зоозащитница из Санкт-Петербурга пожаловалась на него в прокуратуру. Врач лечит и пристраивает в добрые руки животных, которых хозяева принесли на эвтаназию.
Деньги за усыпление он тратит на расходные материалы, что, по мнению зоозащитницы, является мошенничеством. Как изменилась жизнь Баграта после обрушившейся славы, читайте в нашем материале.
Ветеринар из Челябинска спас брошенного щенка.Видео: Баграт Агажанов
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ИСТОЧНИК KP.RU