2019-12-06T14:07:48+03:00
Общество

Ветеринар-блогер из Челябинска вылечил брошенного щенка и нашел ему дом

Спасти хвостатого Баграту Агажанову помогли неравнодушные челябинцы [видео]
Валентина ВАГАНОВА
Поделиться:
Новыми хозяевами щенка стали ветеринары. Фото: кадр с видеоНовыми хозяевами щенка стали ветеринары. Фото: кадр с видео
Изменить размер текста:

Известный челябинский ветеринар Баграт Агажанов спас жизнь еще одному питомцу. От щенка по имени Грей отказалась хозяйка. Пес заболел и стал не нужен ей.

— У Грея была пупочная грыжа, мы прооперировали его. А также кастрировали. На расходные материалы потратили 3800 рублей, — рассказал ветеринар.

В своем инстаграме Баграт попросил подписчиков помочь с оплатой лечения и покупкой корма. А также рассказал, что ищет хозяев хвостатому.

За день неравнодушные люди собрали 10 тысяч рублей.

— На собранные деньги я купил 18 кг корма и оплатил долги за расходные материалы. Осталось 700 рублей, они пойдут на обработку швов и постоперационные уколы. Но главное — нашлись новые хозяева для Грея, тоже ветеринары. Спасибо всем за помощь!

Напомним, ветеринар Баграт Агажанов стал известен на всю страну после того, как зоозащитница из Санкт-Петербурга пожаловалась на него в прокуратуру. Врач лечит и пристраивает в добрые руки животных, которых хозяева принесли на эвтаназию.

Деньги за усыпление он тратит на расходные материалы, что, по мнению зоозащитницы, является мошенничеством. Как изменилась жизнь Баграта после обрушившейся славы, читайте в нашем материале.

Ветеринар из Челябинска спас брошенного щенка.Видео: Баграт Агажанов

К ЧИТАТЕЛЯМ

Вы стали свидетелем интересного события?

Сообщите об этом нашим журналистам:

Viber/WhatsApp: +7-908-0-953-953

Почта: kpravda@ya.ru

Автоответчик: (351)7000-967 добавочный 11-00

Тел.: (351)7000-967 добавочный 10-10

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на «Комсомольскую правду» в Телеграм
@TrueKPRU
Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
На Челябинск движутся снегопады
В Челябинской области у поселка Рощино открыли отремонтированный мост
Зачем Алому полю в Челябинске забор за 34 миллиона рублей
Дебоширов из Челябинска сняли с рейса на Шри-Ланку
В Челябинской области будут блокировать сайты продажи снюсов
ВТБ Лизинг провел первый отраслевой HR саммит
Маленькая плясунья из Челябинска выступила в танцевальном телешоу
«Южуралмост» задолжал свыше миллиарда рублей
Челябинский ветврач Карен Даллакян просит купить ему билеты в Крым
Зачем в Челябинске каждый день водители маршруток бросают работу и паркуются на улице Труда
Жители Челябинской области получат газ за 52,5 млн рублей
В Челябинской области в лобовом ДТП погибла женщина-водитель
Проект «Бабушка особого назначения» позволяет пожилым освоить компьютер
Альфа-Банк расширяет бизнес в Магнитогорске
Что будет «со старыми кроватями» в парке Алое поле в Челябинске
Услуги красоты, зубы, глаза, эмбрионы и рак: журналисты в Челябинске узнали ТОП-5 популярных у иностранцев медуслуг
Зима пришла! Лыжная база приглашает челябинцев открыть новый сезон
Предприятие в Челябинске делало полуфабрикаты из просроченного мяса
Проект запуска в Челябинске электрички от вокзала до аэропорта одобрен на федеральном уровне
Клиенты ВТБ разместили на вкладе «Инвестиционный» 3 млрд рублей
«ЧелАвиа» вернули долг, с которого заплатили долгожданную зарплату работникам предприятия