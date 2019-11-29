«Щенок появился наполовину, что делать, не знаем»: известного ветврача-блогера из Челябинска завалили шокирующими письмами в соцсетях

Ветеринар из Челябинска Баграт Агажанов до недавнего времени мог спокойно гулять по улицам, редко заглядывал в телефон и все свободное время проводил с семьей. Но месяц назад его жизнь изменилась.

Баграт в интервью «КП-Челябинск» рассказал, что бесплатно спасает животных, принесенных хозяевами на эвтаназию. Он уже вылечил и пристроил шесть отказников. Добрый поступок доктора тронул десятки людей. Но тут же нашлись недоброжелатели.

Юрист и зоозащитница из Санкт-Петербурга Анна Разинова написала жалобу в прокуратуру на Баграта. По ее мнению, ветврач нарушает закон, получая деньги за эвтаназию и не усыпляя животных.

Эта история мигом облетела всю страну. Доктору стали звонить журналисты, за него вступились звезды и политики. Был запущен флешмоб #багратмыстобой.

Ветврача стали узнавать на улице, а число его подписчиков в инстаграме за две недели выросло с 5 до 40 тысяч.

«МОЙ КОТ ТРИ ДНЯ НЕ ЕСТ, ЧТО ДЕЛАТЬ?»

— Поначалу я не верил в эти цифры, думал, это боты, сбой программы. Оказалось, живые люди. Мне писали по 150 сообщений в день. Я отвечал каждому. Приходилось разгребать сообщения по ночам. Многие писали слова поддержки. За что им огромное спасибо. Ни одного негативного сообщения я не получил, — говорит ветеринар.

Кучу сообщений Баграту присылали владельцы животных. Одни просили совета, а другие писали шокирующие вещи.

— Были, например, такие сообщения: «Наша собака не может родить 12 часов. Щенок наполовину торчит. Собака тужится, но щенок не вылезает. Что делать?». Или вот: «Котенок съел иголку с ниткой. Нитку тяну, ему больно. Как быть?»; «Собаку сбила машина, как действовать?». Еще такое присылали: «Мой кот три дня не ест, что делать?» — и скидывают фотографию кота. Как что делать?! Бежать в клинику, а не писать сообщения!

Челябинский Айболит уже устал объяснять, что не может вылечить животное через Интернет. Чтобы поставить диагноз и назначить лечение, нужно провести полноценный клинический осмотр питомца.

ПОСЛЕДСТВИЯ ПОПУЛЯРНОСТИ

Баграт даже не знает, сколько публикаций вышло о нем. Сбился со счета.

— Как-то ко мне приехали три телеканала за день. Поначалу я уделял на съемки по несколько часов. А потом — отказался. Некоторые журналисты, как энергетические вампиры, после них становишься каким-то опустошенным. Устал, надоело. К тому же, это отражалось на работе, съемки нарушали рабочий ритм. Да и со стороны руководства были свои комментарии.

К Баграту на работу часто приезжали журналисты. Фото героя публикации

По словам Баграта, коллеги из других клиник стали завидовать ему. Некоторые даже звонили и спрашивали: «Почему про тебя написали, а про нас нет?». Как выяснилось, Баграт не единственный врач, который спасает животных от усыпления.

— На такие вопросы я отвечаю: «А кто вам мешал вести блог, открыто говорить про это?». Я сказал, и на меня написали заявление в прокуратуру, что хорошего из этого?

Близкие гордятся Багратом. Но после жалобы в прокуратуру, переживали за последствия славы — ветеринару грозили серьезные проблемы с законом. К тому же, молодой врач начал позднее приходить домой, стал мало времени уделять жене и дочке.

— Раньше я мог прийти с работы, выспаться и потом спокойно заняться семьей. А сейчас я в основном в телефоне. Пытаюсь от него абстрагироваться, но все равно переживаю, что могу помочь, а игнорирую человека. Беру телефон и пишу.

У молодого ветврача есть жена и маленькая дочь. Фото героя публикации

ХОЗЯЕВА НЕ РАЗРЕШАЮТ ФОТОГРАФИРОВАТЬСЯ С ЖИВОТНЫМИ

В ветлечебнице, где работает Баграт, прибавилось клиентов. На эвтаназию животных теперь не приносят. Доктор надеется, после шумихи люди задумались и больше не будут лишать хвостатых жизни.

— Раньше я выкладывал фотографии с четвероногими пациентами в Инстаграм. А теперь многие хозяева не разрешают фотографировать своих животных. Стесняются, что их питомца увидит большая аудитория. Вообще мне советуют менять контент, отходить от этих фотографий. Но я хочу вести блог как раньше. Я делал это для себя и мне было в кайф. Сейчас азарт подостыл. Теперь страшно сказать, написать что-то лишнее. Постоянно приходится фильтровать свою речь.

В клинику, где работает Баграт, больше не приносят животных на эвтаназию. Фото героя публикации

Сейчас Баграт продолжает работать и вести блог. Он понимает, на его странице теперь повышенная активность, и хочет направить ее в доброе русло. Начать планирует с полезных постов с советами по содержанию животных. А еще есть мысли курировать какой-нибудь приют.

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