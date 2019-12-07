Магнитогорск строит один из лучших парков в стране

СЕГОДНЯ 08:53 2019-12-07T08:53:28+03:00

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О новом общественном пространстве, которое раскинется в Магнитогорске на площади в 400 гектаров, «Комсомолка» сообщала, когда был утвержден проект планировки территории. Земля принадлежит градообразующему предприятию — ММК. Проектировали парк немецкие архитекторы.

В пятницу, 6 декабря, в Магнитогорск прибыл губернатор Алексей Текслер. На встрече с Виктором Рашниковым он обсудил проекты социально-экономического развития города, экологические программы предприятия.

— Комбинат под вашим руководством все эти годы существенно положительно влияет на развитие как региона, так и Магнитогорска. Самое главное — Магнитогорский металлургический комбинат сегодня обращает существенное внимание на решение экологических проблем. Я вижу предприятие как серьезного, надежного партнера в реализации национальных проектов, не только в сфере экологии, но и в нацпроектах «Здравоохранение», «Демография». Рассчитываю на дальнейшее сотрудничество. Для нас принципиальна реализация совместных проектов, планов, активное сотрудничество, и еще раз благодарю Вас за тот вклад, который Вы делаете в развитие региона, — сказал Алексей Текслер.

Через пять лет выбросы предприятия снизятся не менее, чем на 20%.

Лепту в оздоровление экологии и новая зеленая зона — «Притяжение».

— Это один из самых интересных и передовых проектов по развитию городского пространства в нашей стране. Я об этом говорю не только в регионе, но буквально вчера провел ряд совещаний с вице-премьерами, и мы на каждом совещании обсуждали проект «Притяжение». Характеристику этого проекта я озвучивал и в правительстве РФ. Там со мной согласны, — сказал губернатор.

«Притяжение» — это не только парк. Это — спортивные, медицинские, музейные, образовательные и культурные объекты. В будущем году появится большая часть пешеходного бульвара. Через два года — парк с озером, бульвар и 50-метровый бассейн с фитнес-центром. Будут ледовая арена и музейно-образовательный комплекс.

На площади, равной 57 футбольным полям, раскинется море зелени. Фото: verstov.info

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ИСТОЧНИК KP.RU