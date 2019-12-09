Новогодняя иллюминация в Челябинске напомнила горожанам кварцевые лампы
Центр Челябинска украшают к Новому году. Вдоль проспекта Ленина и на других улицах, которые относятся к гостевому маршруту, на столбы повесили разноцветные фонари. Горят цветами российского триколора, только с неоновым оттенком.
— Кварцевание начато! — пошутил горожанин Александр, который прислал КП-Челябинск фото.
Часть ламп горит исключительно красным. Люди гадают: такая задумка или что-то не так с лампочками?
Оформление Челябинска к Новому году должны закончить к 20 декабря. На иллюминацию из бюджета потратили 106 млн рублей. В эту же стоимость входит установка и ремонт конструкций на Кировке, которые в народе прозвали «стрингами».
— Спасибо, что поставили на светильниках новые светильники, которые светят прямо в окна. Вечный рассвет за окном. Браво, — пожаловалась жительница дома на проспекте Ленина Аманда Вегнер.
Из-за необычной формы подсветка напомнила кварцевые лампы. Фото: Александр Смольников
Жильцы домов вдоль центральных улиц жалуются на иллюминацию. Фото: Аманда Вегнер
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ИСТОЧНИК KP.RU