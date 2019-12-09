Новогодняя иллюминация в Челябинске напомнила горожанам кварцевые лампы

СЕГОДНЯ 07:12 2019-12-09T07:25:52+03:00

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Центр Челябинска украшают к Новому году. Вдоль проспекта Ленина и на других улицах, которые относятся к гостевому маршруту, на столбы повесили разноцветные фонари. Горят цветами российского триколора, только с неоновым оттенком.

— Кварцевание начато! — пошутил горожанин Александр, который прислал КП-Челябинск фото.

Часть ламп горит исключительно красным. Люди гадают: такая задумка или что-то не так с лампочками?

Оформление Челябинска к Новому году должны закончить к 20 декабря. На иллюминацию из бюджета потратили 106 млн рублей. В эту же стоимость входит установка и ремонт конструкций на Кировке, которые в народе прозвали «стрингами».

— Спасибо, что поставили на светильниках новые светильники, которые светят прямо в окна. Вечный рассвет за окном. Браво, — пожаловалась жительница дома на проспекте Ленина Аманда Вегнер.

Из-за необычной формы подсветка напомнила кварцевые лампы. Фото: Александр Смольников

Жильцы домов вдоль центральных улиц жалуются на иллюминацию. Фото: Аманда Вегнер

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ИСТОЧНИК KP.RU