2019-12-09T08:17:13+03:00
Общество

Новым главным дорожником Челябинска стал бывший начальник ГИБДД

Должность он получил в день рождения
Инна КУМЕЙКОКП-Челябинск
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Максим Куляшов назначен главным дорожником Челябинска.Максим Куляшов назначен главным дорожником Челябинска.Фото: кадр с видео
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Заместителем главы Челябинска по дорожному хозяйству назначен Максим Николаевич Куляшов. Об этом сообщили 9 декабря на аппаратном совещании в администрации Челябинска. Примечательно, что о назначении объявили в день рождения чиновника.

— Надеемся, намного лучше станет с содержанием дорог, с проектированием новых. Вместе с Ринатом Кучитаровым Максим Викторович поднимет дорожное хозяйство на новый уровень, — сказала на аппаратном совещании в понедельник, 9 декабря, глава Челябинска Наталья Котова.

Прошлый вице-мэр по дорожном хозяйству Владимир Алейников был отправлен в отставку, проработав в администрации 25 лет.

ДОСЬЕ «КП»

Максиму Куляшову 48 лет. Родился 9 декабря 1971 года. 25 лет назад закончил ЧПИ. Квалификация инженер-строитель. Он окончил юридический институт МВД. Квалификация юрист. С 1994 года до настоящего времени работал в органах внутренних дел ГУ МВД РФ по Челябинской области.

Увольнение Владимира Алейникова - главного дорожника Челябинска обсудили в эфире радио КП-Челябинск. Подкаст от 11.11.2019

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ИСТОЧНИК KP.RU

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